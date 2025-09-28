Οι κορυφαίοι σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου U20: Πρώην «ερυθρόλευκος» πάνω από Μέσι και Χάαλαντ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο U20 ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χιλή, με μερικούς από τους πιο ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές του πλανήτη να έχουν την ευκαιρία να δείξουν τις ικανότητές τους. Σκάουτερ από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης θα βρίσκονται στις εξέδρες, αναζητώντας το «επόμενο μεγάλο αστέρι».

Παρότι η διοργάνωση διεξάγεται ανάμεσα στο «φορτωμένο» ευρωπαϊκό καλεντάρι, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα σκαλοπάτια για το μέλλον του ποδοσφαίρου. Δεν είναι τυχαίο πως ονόματα όπως οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Σέρχιο Αγουέρο και Λιονέλ Μέσι είχαν λάμψει για πρώτη φορά στο τουρνουά αυτό.

Οι κορυφαίοι σκόρερ στην ιστορία του θεσμού

Η λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου U20 περιλαμβάνει ορισμένους «θρύλους» του αθλήματος.

Χαβιέρ Σαβιόλα: Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού με πολυετή καριέρα σε Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Σεβίλλη και Μπενφίκα, κρατά το ρεκόρ με 11 γκολ σε 7 αγώνες, οδηγώντας την Αργεντινή στην κατάκτηση του τίτλου το 2001.

Ανταΐλτον (Βραζιλία): Ακολούθησε με 10 γκολ σε μόλις 5 παιχνίδια, παρότι δεν έπαιξε ποτέ στην εθνική ανδρών. Πέρασε σημαντικό μέρος της επαγγελματικής του καριέρας στο ιταλικό πρωτάθλημα, αλλά δεν έκανε ποτέ το μεγάλο άλμα.

Έρλινγκ Χάαλαντ: Στην τρίτη θέση δεν θα μπορούσε να λείπει ο επιθετικός από την Νορβηγία, με 9 γκολ σε μόλις 3 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας από τότε το αστείρευτο ταλέντο του.

Ντιέγκο Μαραντόνα: Την δεκάδα ολοκληρώνει ένας από τους θρύλους του αθλήματος, που πέτυχε απίστευτα πράγματα με την φανέλα της χώρας του. Με 6 γκολ σε 6 ματς, βρίσκεται στη 10η θέση, αφήνοντας το δικό του στίγμα από νωρίς.

Λιονέλ Μέσι: Όσον αφορά τον έτερο Αργεντίνο θρύλο και κατά πολλούς τον καλύτερο όλων των εποχών, επίσης σκόραρε 6 φορές, αλλά σε 7 παιχνίδια, γεγονός που τον κατατάσσει στη 14η θέση.

printscreen Transfermarkt

Η διοργάνωση, που ξεκίνησε το 1977, έχει αναδείξει διαχρονικά παίκτες που έμελλε να γίνουν «ιερά τέρατα» του ποδοσφαίρου. Το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο U20 δεν αποτελεί εξαίρεση και αναμένεται να δώσει την ευκαιρία σε νέα ταλέντα να συστηθούν στον κόσμο.