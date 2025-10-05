Απίστευτο φινάλε στο Μουντιάλ Κ20: Διαμάχη για φάουλ και νικητήριο γκολ της Αιγύπτου

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 διεξάγεται αυτή την περίοδο στη Χιλή, με την πρώτη φάση να φτάνει στο τέλος της. Η φετινή διοργάνωση έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς είδαμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πράσινης κάρτας, γνωστής και ως «challenge» του ποδοσφαίρου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στη Νότια Κορέα και την Ουκρανία.

Στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου, η διοργανώτρια Χιλή αντιμετώπισε την Αίγυπτο, με τον νικητή να εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση πίσω από την Ιαπωνία και την πρόκριση στον πρώτο νοκ άουτ γύρο. Το σκορ ήταν 1-1 μέχρι το 94ο λεπτό, όταν οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν φάουλ.

Αρχικά, ο Ομάρ Κεντρ από την Κ21 της Άστον Βίλα πήρε την μπάλα για να εκτελέσει, όμως ο Μοχαμέντ Αμπνταλάχ του την άρπαξε, προκαλώντας ένταση και νεύρα από τον Κεντρ, που πέταξε την μπάλα και απομακρύνθηκε. Ο 19χρονος winger της Αλ Αχλί στήθηκε για να εκτελέσει, αλλά ο Κεντρ συνέχισε να διαμαρτύρεται, με τους συμπαίκτες του να τον ηρεμούν.

U-20 World Cup - Chile vs Egypt

The game is 1-1 going into extra time

Egypt wins a free kick in the 90+3

Aston Villa player Omar Khedr steps up to take it but is pushed away from the ball by El Hadad(10)

The argument drags on until the coach intervenes and insists that Khedr… pic.twitter.com/nmB58BkOPz — Jehovah’s Son (@joshua_abaasa) October 4, 2025

Παρόλα αυτά, η νίκη δεν ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την πρόκριση. Αίγυπτος και Χιλή ολοκλήρωσαν τον όμιλο με 3 βαθμούς, ίδιο συντελεστή γκολ (-2) και τα ίδια τέρματα υπέρ και κατά (3-5). Έτσι, η πρόκριση κρίθηκε από το κριτήριο της κίτρινης κάρτας, με τη Χιλή να υπερτερεί (7 έναντι 5).