Απίστευτο φινάλε στο Μουντιάλ Κ20: Διαμάχη για φάουλ και νικητήριο γκολ της Αιγύπτου
Ο αγώνας Χιλή – Αίγυπτος έκρυβε ένταση στο φινάλε, με τους Αιγύπτιους παίκτες να τσακώνονται για το ποιος θα εκτελέσει ένα φάουλ.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 διεξάγεται αυτή την περίοδο στη Χιλή, με την πρώτη φάση να φτάνει στο τέλος της. Η φετινή διοργάνωση έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς είδαμε για πρώτη φορά την εφαρμογή της πράσινης κάρτας, γνωστής και ως «challenge» του ποδοσφαίρου, στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στη Νότια Κορέα και την Ουκρανία.
Στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου, η διοργανώτρια Χιλή αντιμετώπισε την Αίγυπτο, με τον νικητή να εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση πίσω από την Ιαπωνία και την πρόκριση στον πρώτο νοκ άουτ γύρο. Το σκορ ήταν 1-1 μέχρι το 94ο λεπτό, όταν οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν φάουλ.
Αρχικά, ο Ομάρ Κεντρ από την Κ21 της Άστον Βίλα πήρε την μπάλα για να εκτελέσει, όμως ο Μοχαμέντ Αμπνταλάχ του την άρπαξε, προκαλώντας ένταση και νεύρα από τον Κεντρ, που πέταξε την μπάλα και απομακρύνθηκε. Ο 19χρονος winger της Αλ Αχλί στήθηκε για να εκτελέσει, αλλά ο Κεντρ συνέχισε να διαμαρτύρεται, με τους συμπαίκτες του να τον ηρεμούν.
Παρόλα αυτά, η νίκη δεν ήταν αρκετή για να εξασφαλίσει την πρόκριση. Αίγυπτος και Χιλή ολοκλήρωσαν τον όμιλο με 3 βαθμούς, ίδιο συντελεστή γκολ (-2) και τα ίδια τέρματα υπέρ και κατά (3-5). Έτσι, η πρόκριση κρίθηκε από το κριτήριο της κίτρινης κάρτας, με τη Χιλή να υπερτερεί (7 έναντι 5).