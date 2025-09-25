Αυτές θα είναι οι μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 - Τι συμβολίζουν

Το Μουντιάλ 2026 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό είναι μια διοργάνωση που περιμένει με ανυπομονησία ο κόσμος και ο χρόνος ήδη μετράει αντίστροφα.

Η FIFA λοιπόν, για να βάζει τον κόσμο σιγά σιγά στο κλίμα, πρίν απο λίγες ώρες παρουσίασε τις τρείς μασκότ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου. Πρόκειται για τρία ζωάκια, τον Maple τον τάρανδο (Καναδάς), τον Zayu τον ιαγουάρο (Μεξικό) και τον Clutch τον αετό (ΗΠΑ).

Κάθε χαρακτήρας έχει τη δική του μοναδική ιστορία, προσωπικότητα και θέση στο γήπεδο, φορώντας την αντίστοιχη ποδοσφαιρική εμφάνιση της χώρας του.Σύμφωνα με την FIFA λοιπόν, η κάθε μασκότ .εχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει την κληρονομιά της εκάστοτε χώρας, τον πολιτισμό και το πνεύμα της, ενώ μαζί συμβολίζουν το κοινό πάθος για το ποδόσφαιρο και την διαφορετικότητα.Ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Τζάνι Ινφαντίνο, δήλωσε: «Η ομάδα του 2026 μόλις έγινε μεγαλύτερη – και πιο διασκεδαστική! Ο Maple, ο Zayu και ο Clutch είναι γεμάτοι χαρά, ενέργεια και το πνεύμα της συντροφικότητας, όπως ακριβώς το Μουντιάλ. Θα μπουν στις καρδιές του κόσμου και θα είναι εκεί στους πανηγυρισμούς».

Τι συμβολίζουν οι τρεις μασκότ του Μουντιάλ 2026

Maple: Ένας ταξιδευτής τάρανδος από τον Καναδά, λάτρης της τέχνης και της μουσικής, που παίζει στη θέση του τερματοφύλακα και συνδυάζει δημιουργικότητα, δύναμη και ηγετική προσωπικότητα.

Zayu: Ο ιαγουάρος από τις ζούγκλες του Μεξικού, γεμάτος ταχύτητα, φαντασία και χαρά. Στον αγωνιστικό χώρο αγωνίζεται ως επιθετικός, ενώ εκτός γηπέδου εκφράζει τον μεξικανικό πολιτισμό μέσα από χορό, γεύσεις και παραδόσεις.

Clutch: Ο φαλακρός αετός των ΗΠΑ, με δίψα για περιπέτεια και πάθος για ομαδικότητα. Αγωνίζεται ως μέσος, εμπνέοντας τους συμπαίκτες του.