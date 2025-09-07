Νέο πλάνο της FIFA για τα «παράθυρα» των Εθνικών: Λιγότερες διακοπές, περισσότερα παιχνίδια

Η συζήτηση γύρω από τις συνεχείς διακοπές για τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων κρατάει χρόνια. Οι σύλλογοι διαμαρτύρονται για την απώλεια ρυθμού, τον κίνδυνο τραυματισμών και την αναστάτωση που προκαλούν οι συνεχείς μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών. Η FIFA αποφάσισε να παρέμβει δραστικά, παρουσιάζοντας ένα νέο μοντέλο που θα ισχύσει αμέσως μετά το Μουντιάλ του 2026.



Σύμφωνα με το πλάνο, τα παράθυρα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου θα συγχωνευθούν σε ένα μεγαλύτερο διάστημα διάρκειας 16 ημερών, όπου οι εθνικές ομάδες θα μπορούν να δώσουν μέχρι και τέσσερα παιχνίδια. Παράλληλα, θα διατηρηθούν δύο ακόμα διαστήματα ,τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο , διάρκειας εννέα ημερών το καθένα.

🚨 FIFA have cut international breaks from 4️⃣ to 3️⃣.



📅 New calendar:



Sept 21 – Oct 6 (up to 4 games)



Nov & March stay the same.



✅ Helps clubs (like Arsenal) build momentum before the first pause.

✅ Nations get longer time together.



Big change to the football calendar. 📊 pic.twitter.com/jEp8PIiW6A — Arsenal Radar (@ArsenalRadar) September 7, 2025





Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι από τη νέα δομή θα υπάρχουν πλέον μόνο τρία διεθνή παράθυρα μέσα στη σεζόν, κάτι που αναμένεται να περιορίσει σημαντικά την πίεση στα κλαμπ, τα οποία μέχρι τώρα έβλεπαν τα πρωταθλήματά τους να διακόπτονται σχεδόν κάθε μήνα. Από την άλλη, το νέο μοντέλο επιτρέπει στις Εθνικές να κρατήσουν τον ίδιο αριθμό αγώνων, συγκεντρωμένους όμως σε μικρότερα χρονικά πλαίσια.



Η πρώτη εφαρμογή θα γίνει από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου του 2026, με τους διεθνείς να καλούνται σε ένα πιο «συμπυκνωμένο» πρόγραμμα. Αναμένεται, βέβαια, αυτό το φορτωμένο διάστημα να αναγκάσει τους ομοσπονδιακούς τεχνικούς να κάνουν μεγαλύτερο rotation, ώστε οι παίκτες να διατηρηθούν... φρέσκοι.



Το σίγουρο είναι πως η FIFA επιχειρεί να βρει ισορροπία ανάμεσα στις απαιτήσεις των συλλόγων και την ανάγκη των εθνικών ομάδων να παραμένουν ενεργές. Το νέο σύστημα ίσως δεν βάλει τέλος στις γκρίνιες, αλλά υπόσχεται λιγότερη αναστάτωση στο ήδη «φορτωμένο» καλεντάρι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.