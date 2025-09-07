Κοντά στο να... σπάσει ρεκόρ πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη ο Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στα 40 του πλέον, συνεχίζει να γράφει ιστορία πετυχαίνοντας δύο γκολ στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 απέναντι στην Αρμενία (6/9), ανεβάζοντας έτσι τον προσωπικό του λογαριασμό στα 942 τέρματα καριέρας. Παράλληλα, με αυτά τα δύο γκολ έφτασε τα 38 σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας πίσω του τον Λιονέλ Μέσι (36) ο οποίος έχει δώσει 24 παιχνίδια περισσότερα.

Στη σχετική λίστα, ο Ρονάλντο έχει πλέον μπροστά του μόνο έναν: τον Κάρλος Ρουίθ. Ο Γουατεμαλτέκος φορ και πρώην παίκτης του Άρη, κρατάει την κορυφή με 39 τέρματα, αλλά είναι θέμα χρόνου να δει τον «CR7» να τον προσπερνά.

Ο Ρουίθ, που αποσύρθηκε το 2016, έχει μείνει στην ιστορία όχι μόνο ως ο κορυφαίος σκόρερ της Γουατεμάλας, αλλά και ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής της χώρας του που αγωνίστηκε σε διοργάνωση της UEFA. Με τη φανέλα του Άρη τη σεζόν 2010-11 έζησε το μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι των «κιτρινόμαυρων», σκοράροντας μάλιστα δύο φορές: μία απέναντι στην Αούστρια Βιέννης στα playoffs και μία κόντρα στη Ρόζενμποργκ στους ομίλους του Europa League.

Ο Κριστιάνο έχει βάλει πλώρη για να προσπεράσει τον Ρουίθ και να μείνει μόνος πρώτος σε μία ακόμα κατηγορία. Και όπως δείχνει, το μόνο που μπορεί να τον σταματήσει είναι… ο χρόνος – κι αυτός μέχρι στιγμής σηκώνει λευκή πετσέτα.