Η ηρωική κίνηση του Καβάνι που έσωσε τη ζωή ενός μικρού κοριτσίου

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου, στηρίζουν οικονομικά, παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη, γνωρίζοντας όχι μόνο την ηθική ικανοποίηση αλλά και την «αποθέωση» από χιλιάδες ακόλουθους τους στα κοινωνικά δίκτυα.

Ένας από αυτούς είναι και ο Έντισον Καβάνι, με τον 38χρονο επιθετικό της Μπόκα Τζούνιορς, να προχωρά σε μια σπουδαία κίνηση, σώζοντας τη ζωή της κόρης ενός δημοσιογράφου στην Ουρουγουάη.

Ο Ράφα Κοτέλο, είναι ένας από το πιο γνωστούς δημοσιογράφους στη Λατινική Αμερική, έχοντας εμφανιστεί αρκετές φορές σε τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά στην τελευταία του συνέντευξη τα λόγια του συγκλόνισαν τους τηλεθεατές, καθώς ανέφερε ότι η κόρη του αντιμετώπιζε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και ο Έντισον Καβάνι, της έσωσε τη ζωή ως «από μηχανής Θεός».

Συγκεκριμένα η μικρή κόρη του Ουρουγουανού δημοσιογράφου, αντιμετώπιζε μια σοβαρή πάθηση παρόμοια με υδροκεφαλία και είχε υποβληθεί σε μια σειρά επεμβάσεων. Κάποια στιγμή η «μικρή» χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Μπουένος Αίρες και η παιδονευροχειρουργός που την εξέτασε έδωσε εντολή για χειρουργική επέμβαση άμεσα.

Για να καθησυχάσει όμως τους γονείς του παιδιού ανέφερε πως ναι μεν είναι μια πολύ σοβαρή και επείγουσα επέμβαση αλλά για εκείνους ήταν ένα χειρουργείο που έκαναν καθημερινά και σε τρεις τέσσερις ώρες το παιδί τους θα ήταν πολύ καλά.

Cavani sabe bien que, en la vida, un resultado deportivo pasa a un segundo orden.



¿Por qué? Rafa Cotelo, conductor de TV uruguayo, cuenta una anécdota que involucra al delantero de Boca. Su hija debía ser operada y necesitaba dinero.



Esto ocurrió 👇 pic.twitter.com/Vkt0ceN1r3 — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) September 7, 2025

Το κόστος της επέμβασης όμως ήταν πολύ υψηλό και η εξόφληση έπρεπε να γίνει πριν ξεκινήσει η επέμβαση και το ποσό έπρεπε να δοθεί αποκλειστικά σε μετρητά. Τότε ο Κοτέλο, ζήτησε τη βοήθεια του Καβάνι, και εκείνος ανταποκρίθηκε άμεσα. Ο στράικερ της Μπόκα Τζούνιορς, είπε στο τηλέφωνο: «Φεύγω τώρα από το σπίτι και φέρνω τα λεφτά», αλλά το σπίτι του ποδοσφαιριστή με το νοσοκομείο ήταν περίπου μια ώρα μακριά και έτσι ο Καβάνι τηλεφώνησε σε έναν φίλο του που είχε ένα εστιατόρια κοντά στο νοσοκομείο και του είπε: «Πάρε ό,τι έχεις στο ταμείο και πήγαινε τα χρήματα».

El presentador argentino Alejandro Fantino reveló un noble acto de solidaridad del futbolista uruguayo Edinson Cavani, quien envió dinero de urgencia para cubrir la operación de Ema, hija del periodista uruguayo Rafa Cotelo, en un momento crítico de salud. Aunque el gesto fue… pic.twitter.com/vlPuhDFgi8 — CadenadelMar (@cadenadelmar2) September 8, 2025

Λίγα λεπτά μετά ένας άνδρας μπήκε μέσα στο νοσοκομείο, κρατώντας ένα κουτί γεμάτο χαρτονομίσματα και είπε στον Κοτέλο: «Με έστειλε ο Έντι. Αν χρειαστείς και άλλα, περίμενε να πουλήσω λίγες πίτσες ακόμα».