Ο Πανσερραϊκός θέλει τον «εξαδάχτυλο» Οτσόα

Ο 40χρονος Γκιγέρμο Οτσόα αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και το όνομά του συνδέεται με τον Πανσερραϊκό. Νέο μεταγραφικό σενάριο έρχεται από το Μεξικό, καθώς η Marca (λατινοαμερικανική έκδοση) αποκαλύπτει ότι ο Γκιγέρμο Οτσόα βρίσκεται σε αναζήτηση ομάδας και στο προσκήνιο μπαίνει και ο Πανσερραϊκός. Ο πολύπειρος τερματοφύλακας, που πρόσφατα αποχώρησε από την Αβές, εξετάζει διάφορες προτάσεις ώστε να βρει ένα σύλλογο που θα του προσφέρει τόσο τα απαραίτητα κίνητρα όσο και τις κατάλληλες συνθήκες για να συνεχίσει σε υψηλό επίπεδο. Από τις κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας, όπου είχε πραγματοποιήσει μυθικές εμφανίσεις και βγήκε ο μύθος ότι διαθέτει έξι... δάχτυλα!



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δύο ομάδες δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τον Μεξικανό διεθνή. Η μία είναι ο Πανσερραϊκός, που παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, βλέποντας στο πρόσωπό του μια σπουδαία ευκαιρία για να ενισχυθεί κάτω από τα δοκάρια με εμπειρία και προσωπικότητα. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι έχει στην θέση «1» και τον Τιναλίνι ο οποίος ήταν εξαιρετικός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος κόντρα στον ΟΦΗ. Η δεύτερη είναι η Σότσι από τη Ρωσία, η οποία επίσης φέρεται να τον έχει στη λίστα της.





Ο Οτσόα, με σπουδαία καριέρα σε Ευρώπη και Αμερική, παραμένει ένα όνομα που τραβά τα βλέμματα και δεν αποκλείεται οι επόμενες μέρες να κρίνουν τον επόμενο σταθμό του.