Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1: Ο «κεραυνός» του Γκονθάλεθ του έδωσε τη νίκη στις Σέρρες

Μία υπέροχη απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονθάλεθ στο 54ο λεπτό ήταν αρκετή για τον ΟΦΗ στις Σέρρες. Οι Κρητικοί ξεκίνησαν με ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις τους στο φετινό πρωτάθλημα, θυμίζουμε ότι η πρεμιέρα τους κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε αναβληθεί. Χωρίς βαθμό συνεχίζει για δεύτερη σερί αγωνιστική ο Πανσερραϊκός που είχε ηττηθεί την περασμένη βδομάδα από την ΑΕΚ στην OPAP Arena.











Το ματς

Στο πρώτο ημίχρονο ο ΟΦΗ μπήκε πιο δυνατά και δημιούργησε αρκετές επικίνδυνες φάσεις, με κύριους εκφραστές τους Γκονθάλεθ, Σενγκέλια και Φούντα, όμως ο Τιναλίνι πραγματοποίησε εντυπωσιακές αποκρούσεις κρατώντας όρθιο τον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν μετά το 30ο λεπτό και ανέβασαν την απόδοσή τους, όμως το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

ΙΝΤΙΜΕ



Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Γκονθάλεθ στο 54ο λεπτό με εξαιρετική απευθείας εκτέλεση φάουλ, που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Τιναλίνι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν, κυρίως με σουτ του Ουαγκέ και τον Γκριν που έχασε μεγάλη ευκαιρία, όμως δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα. Στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού ο ρυθμός έπεσε, με τον ΟΦΗ να διαχειρίζεται σωστά το προβάδισμά του και να φεύγει τελικά με το τρίποντο.



Οι συνθέσεις:



Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Τσαούσης, Βολνέι, Ντε Μάρκο (84′ Γκελασβίλι), Λύρατζης, Μπανζακί (84′ Σοφιανός), Γκιγιομέ (68′ Λιάσος), Ομεόνγκα, Ουαγκέ (78′ Φαλέ), Γκριν (78′ Λεό), Ιβάν.



ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Τεχέδα, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Θεοδοσουλάκης (64′ Ρακόνιατς), Φούντας (90′ Ζανελάτο), Νους (90′ Αποστολάκης), Σενγκέλια.

