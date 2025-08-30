ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1: Μοιράστηκαν τους πρώτους τους βαθμούς οι νεοφώτιστοι

Οι δύο νεοφερμένες ομάδες της κατηγόριας ,μοιράστηκαν τους πρώτους βαθμούς τους στη SuperLeague 1. Ένα γκολ του Φακούντο Πέρεζ για την ΑΕΛ στο 50' και ενά.... αυτογκόλ του στόπερ Παντελάκης στο 63', έγραψαν την ιστορία της αναμέτρησης στο AEL FC Arena.

Το ματς

Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αρκετές στιγμές για να ανοίξουν το σκορ. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και απείλησαν με Γιούση και Τούπτα, όμως οι προσπάθειές τους δεν βρήκαν στόχο. Στη συνέχεια η Κηφισιά ισορρόπησε, με τον Εμπό να έχει μεγάλη ευκαιρία και τον Μελίσσα να κρατάει ανέπαφη την εστία του με καθοριστική απόκρουση σε φάουλ του Πόμπο. Πριν τη λήξη, ο Γιούσης άγγιξε το γκολ με εντυπωσιακό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Το παιχνίδι κύλησε σε υψηλό ρυθμό, με πολλές μάχες και ένταση, αλλά χωρίς σκορ τα πρώτα 45'.



Με την έναρξη της επανάληψης, η ΑΕΛ πήρε το προβάδισμα στο 50’ χάρη στο υπέροχο τελείωμα του Φακούντο Πέρες. Αρχικά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, ωστόσο μετά τον έλεγχο η απόφαση άλλαξε και το γκολ κατακυρώθηκε κανονικά. Η απάντηση της Κηφισιάς ήρθε με... αυτογκόλ. Ο Χουχούμης έκανε μια σέντρα, ο Παντελάκης στη προσπάθεια του να απομακρύνει την μπάλα έστειλα την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας, φέρνοντας με αυτόν τον τρόπο το ματς σε ισορροπία στο 63' .







Στο 79' ο Χατζηστραβός είχε την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του όταν πήρε μια υπέροχη μπάλα από Κοβασέβιτς μέσα στην περιοχή, όμως , δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση. Οι δύο ομάδες έχασαν από μία μεγάλη ευκαιρία να κλέψουν το ματς στις καθυστερήσεις χωρίς αποτέλεσμα και έτσι το 1-1 παρέμεινε ως την λήξη στην Λάρισα.



Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ : Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Παντελάκης, Στάικος (66′ Γκαράτε), Ατανάσοφ, Πέρεζ (82′ Σουρλής), Γιούσης (76′ Χατζηστραβός), Μούργος (66′ Σαγάλ), Τούπτα.



Κηφισιά: Ραμίρες, Σιμόν, Πόκορνι, Σόουζα, Χουχούμης, Ρούμπεν, Έμπο (55′ Ντίας), Πόμπο (66′ Εσκεβέλ), Αντόνισε (82′ Μουσιόλικ), Ζέρσον (55′ Παντελίδης), Τετέι