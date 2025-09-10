Πήγε να πυροδοτήσει «βόμβα» με Μπαλοτέλι η ΑΕΛ - Εκεί «κόλλησε» η μεταγραφή

Η ΑΕΛ επέστρεψε στη Stoiximan Super League έπειτα από μια πενταετία και θέλησε να... ταράξει τα νερά με μια «βόμβα» τις τελευταίες μέρες του μεταγραφικού παραθύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι «βυσσινί» ενδιαφέρθηκαν έντονα για την περίπτωση του Μάριο Μπαλοτέλι, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ιταλία με τη φανέλα της Τζένοα.

Ο 35χρονος αστέρας με πλούσια καριέρα σε ομάδες όπως η Ίντερ, η Μίλαν, η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ προτάθηκε στην ΑΕΛ από τον μάνατζερ του Εμάνουελ Βινιάτο, ο οποίος ολοκλήρωσε την μετακίνηση του στην Λάρισα από την Πίζα πριν από μερικές ημέρες. Η διοίκηση της ομάδας έδειξε διάθεση να προχωρήσει την υπόθεση, μεταφέροντας στον ατζέντη του Μπαλοτέλι πως οι οικονομικές τους προθέσεις φτάνουν τις 300 χιλιάδες ευρώ.

Ο Ιταλός επιθετικός φέρεται να ζήτησε ένα ποσό της τάξεως του ενός εκατομμυρίου, με την μεταγραφή να «παγώνει» λόγω της οικονομικής διαφοράς των δύο πλευρών. Ο Μπαλοτέλι, αν και δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση (μόλις έξι αγώνες πέρσι στην Serie A) συγκεντρώνει ενδιαφέρον από ομάδες της Αμερικής, με την ΑΕΛ (αυτή τη στιγμή) να έχει «εγκαταλείψει» την περίπτωση του «Super Mario».