Live η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική της Super League
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζει τον Ατρόμητο στην «Τούμπα» για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο «δικέφαλος του βορρά» προέρχεται από νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στη Λάρισα με 1-0, ένω το ίδιο ισχύει και για τους Περιστεριώτες που πέρασαν νικηφόρα από το Αγρινίο με 2-0, με μια πειστική και καλή εμφάνιση απέναντι στον Παναιτωλικό.
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Τέλιορ, Λόβερν, Κετζιόρα, Τέλιορ να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στο κέντρο θα βρσίκονται, ο Μεϊτέ και ο Οζντόεφ, ενώ η τριάδα της επίθεσης πίσω από τον φορ διαμορφώνεται με τον Ζίβκοβιτς αριστερά, τον Ντεσπόντοφ δεξιά και τον Ιβάνουσετς σε ρόλο επιτελικού μέσου. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης, προτιμήθηκε ο Γιακουμάκης που θα κάνει το ντεμπούτο του ως βασικός.
Aπό την άλλη, ο Λεωνίδας Βόκολος επέλεξε τους: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Κίνι, Μανσούρ, Ουρόνεν, Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Τζοβάρας και Μπάκου.
Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:00 και μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξή της στο Athletiko.gr