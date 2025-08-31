Live η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζει τον Ατρόμητο στην «Τούμπα» για την δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο «δικέφαλος του βορρά» προέρχεται από νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στη Λάρισα με 1-0, ένω το ίδιο ισχύει και για τους Περιστεριώτες που πέρασαν νικηφόρα από το Αγρινίο με 2-0, με μια πειστική και καλή εμφάνιση απέναντι στον Παναιτωλικό.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Τέλιορ, Λόβερν, Κετζιόρα, Τέλιορ να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στο κέντρο θα βρσίκονται, ο Μεϊτέ και ο Οζντόεφ, ενώ η τριάδα της επίθεσης πίσω από τον φορ διαμορφώνεται με τον Ζίβκοβιτς αριστερά, τον Ντεσπόντοφ δεξιά και τον Ιβάνουσετς σε ρόλο επιτελικού μέσου. Τέλος, στην κορυφή της επίθεσης, προτιμήθηκε ο Γιακουμάκης που θα κάνει το ντεμπούτο του ως βασικός.

Aπό την άλλη, ο Λεωνίδας Βόκολος επέλεξε τους: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Κίνι, Μανσούρ, Ουρόνεν, Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς, Μίχορλ, Παλμεζάνο, Τζοβάρας και Μπάκου.

Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:00 και μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξή της στο Athletiko.gr



