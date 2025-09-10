Ποια είναι η γυναίκα που σπάει όλα τα ρεκόρ... κάτω από το νερό

Η Αλέσια Ζεκίνι, 17 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια της ελεύθερης κατάδυσης και κάτοχος σχεδόν 40 παγκόσμιων ρεκόρ στο άθλημα, έχει γοητεύσει τον κόσμο με τα απίστευτα κατορθώματά της στα βάθη του ωκεανού (ή σε εσωτερικές πισίνες).

Πέρα από τα αθλητικά επιτεύγματά της, υπάρχουν συναρπαστικές πτυχές στη ζωή της Ιταλίδας δύτριας που δεν ξέρει πολύς κόσμος.

Η Ζεκίνι ανακάλυψε την αγάπη της για την ελεύθερη κατάδυση κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στη Μεσόγειο θάλασσα. Άρχισε την καριέρα της στην ελεύθερη κατάδυση σε ηλικία 13 ετών, αλλά δεν μπόρεσε να αγωνιστεί επίσημα μέχρι τα 18 της. Στον πρώτο της διεθνή αγώνα το 2012, εντυπωσίασε τους πάντες με το ταλέντο της, δείχνοντας ότι θα ακολουθούσε για μια επιτυχημένη καριέρα.

Με 17 χρυσά μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 33 μετάλλια σε διεθνείς αγώνες και 38 παγκόσμια ρεκόρ, έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα της στον κόσμο της ελεύθερης κατάδυσης.

Η Ζεκίνι ακολουθεί ένα αυστηρό πρόγραμμα προπόνησης, αφιερώνοντας τρεις έως τέσσερις ώρες την ημέρα μεταξύ της πισίνας και του γυμναστηρίου.

Η προσέγγισή της περιλαμβάνει πνευματική συγκέντρωση και διατάσεις μυών για τη βελτίωση της χωρητικότητας των πνευμόνων.

Μετά το κατόρθωμά της στις Μπαχάμες το 2017, κέρδισε τον τίτλο της γυναίκας που έχει κάνει την βαθύτερη βουτιά στον κόσμο.

Το 2021 σημείωσε εντυπωσιακά ρεκόρ, φτάνοντας σε βάθη -74 μέτρων στην Constant Weight No Fin, -101 μέτρα στο Freeimmersion και -117 μέτρα στο Constant Weight Monofin στις Μπαχάμες χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια της.

Για να καταφέρει να πετύχει το εντυπωσιακό εγχείρημά της, η Ζεκίνι κράτησε την αναπνοή της για περισσότερα από 3,5 λεπτά κάτω από το νερό!

Σύμφωνα με τη νεαρή κολυμβήτρια, το νερό αποτελεί το φυσικό της περιβάλλον, ενώ όνειρό της είναι να γίνει η ελεύθερη κατάδυση ολυμπιακό άθλημα.

Η τραγωδία στην Μπλε Τρύπα

Η ιστορία της είναι ταυτόχρονα εκπληκτική και θλιβερή, ειδικά η τραγωδία στην Μπλε Τρύπα της Αιγύπτου. Το ντοκιμαντέρ του Netflix «The Deepest Breath» δείχνει το απίστευτο ταξίδι της στην ελεύθερη κατάδυση και τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισε.

Η ιστορία της πήρε τραγική τροπή όταν ο δύτης ασφαλείας της, Στέφεν Κίναν, πέθανε σε μια κατάδυση. Αυτό συνέβη στην Μπλέ Τρύπα, μια υποθαλάσσια αψίδα βάθους 58 μέτρων. Η Ζεκίνι χάθηκε ψάχνοντας για το σχοινί για να ξαναβγεί στην επιφάνεια μετά την κατάδυση.

Ο Κίναν, ειδικός στην Μπλε Τρύπα, προσπάθησε να την βοηθήσει, αλλά έχασε τη ζωή του...