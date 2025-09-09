Ποιο είναι το «χρυσό» κορίτσι του ενός εκατομμυρίου λιρών

Μπορεί το όνομά της να μην είναι γνωστό στον ποδοσφαιρικό πλανήτη αλλά η Ολίβια Σμίθ, έχει γράψει τη δική της ιστορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα ποδοσφαιριστής που η αξία της ξεπέρασε τις 1 εκατομμύριο λίρες.

Η Άρσεναλ έβγαλε από τα ταμεία της ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να την αποκτήσει και όλοι οι προπονητές της μιλούν για ένα «παιδί - θαύμα» που φαινόταν από την αρχή ότι θα πετύχει σε αυτό που επέλεξε να κάνει. Σε ηλικία 15 ετών έκανε το ντεμπούτο της με την εθνική ομάδα του Καναδά και το 2023 έγινε επαγγελματίας, κερδίζοντας μια μεταγραφή από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στη Λίβερπουλ έναντι 200.000 δολαρίων.

Όλα ξεκινούν από την οικογένεια

Η απότομη «λάμψη» της νεαρής δεν της «φούσκωσε» τα μυαλά, όπως συμβαίνει σε πολλά νεαρά ταλέντα που κάνουν το ξεπέταγμα τους σε μικρή ηλικία αλλά αντίθετα λειτούργησε ως κίνητρο για εκείνη για να δουλέψει και να εξελιχθεί περισσότερο και κάτι ανάλογο είχε αναφέρει και ο τότε προπονητής της Ματ Μπερν όταν είχε συναντήσει τη μικρή: «Μου αρέσει να γνωρίζω πρώτα τους ανθρώπους και μετά τους ποδοσφαιριστές, γιατί ξέρω με τι άνθρωπο υπογράψαμε. Είναι απλώς ένα φανταστικό παιδί, πολύ προσγειωμένη. Ταιριάξαμε αμέσως. Εχει υπέροχη προσωπικότητα και τα παίρνει όλα φυσιολογικά. Είναι παιδί στην καρδιά. Είναι άνθρωπος. Από τη δική μου πλευρά, προσπάθησα να τους αφήσω όλους να είναι ο εαυτός τους, και εκείνη προσαρμόστηκε γρήγορα».

Μάλιστα η Λιβ κράτησε επαφές με τον προπονητή της, στέλνοντας του και μήνυμα μετά από ένα φιλικό της Άρσεναλ κόντρα στην Τότεναμ.

Ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά της Λίβ, είναι αποτέλεσμα της «δουλειάς» των γονιών της, οι οποίοι την ακολουθούσαν παντού και τη στήριζαν σε κάθε της επιλογή. Ο Σον Σμιθ και η Σούλι Ρικέλμε-Σμιθ ήταν παρόντες και στο δείπνο στο Λίβερπουλ, μαζί με την παίκτρια, τον Μπερντ και τον τότε διευθυντή της Λίβερπουλ, Ρας Φρέιζερ, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να δηλώνουν οι γονείς της μικρής έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι της ανατροφής της και αυτό φάνηκε ευτυχώς για εκείνους και στην πορεία που πήρε η καριέρα και η ζωή της κόρης τους.

Η πορεία της σε ΗΠΑ- Καναδά και η νέα πρόκληση στην Αγγλία

Στο πρωτάθλημα του Καναδά όπου και αγωνίστηκε με τη φανέλα των North Toronto Nitros το 2022, τα πήγε περίφημα σκοράροντας 18 γκολ σε 11 αγώνες και το επόμενο καλοκαίρι τα «ραντάρ» από τις Ηνωμένες Πολιτείες την «εντόπισαν» και τελικά μετακόμισε ΗΠΑ, στο Penn State University και εκεί η ατυχία της χτύπησε την πόρτα, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20. Παρόλα αυτά οι προτάσεις «έπεφταν» «βροχή» για τη νεαρή Λιβ, η οποία επέλεξε την Πορτογαλία ως τον επόμενο σταθμό της καριέρας της και εκεί τους έκανε... πλάκα.

Τι και αν ήταν μόλις 18 ετών, εκείνη δεν «έβλεπε» καν ούτε τις πιο έμπειρες παίκτριες και έτσι επέλεξε μια νέα πρόκληση για την καριέρα της στη Λίβερπουλ. Στην πρώτη της σεζόν στο νησί και στην WSL (Women Super League), πέτυχε 7 γκολ σε 20 αγώνες για τη Λίβερπουλ και αναδείχθηκε νέα παίκτρια της χρονιάς από την PFA.

Και έτσι φτάσαμε στην Άρσεναλ, η οποία ήταν η τρίτη της ομάδα μέσα σε τρία χρόνια με τη Λιβ να γίνεται η πρώτη παίκτρια από το 1979 και την Τρέβορ Φράνσις που σπάει το φράγμα του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε μεταγραφή στο ποδόσφαιρο γυναικών.