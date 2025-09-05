Ρεκόρ μεταγραφής στο γυναικείο ποδόσφαιρο: Η Γκεγιόρο στη Λόντον Σίτι για 1,6 εκατ. ευρώ

Το γυναικείο ποδόσφαιρο συνεχίζει να «ανεβάζει» τον πήχη στις μεταγραφές, καθώς για τέταρτη φορά μέσα στο φετινό καλοκαίρι καταρρίφθηκε το παγκόσμιο ρεκόρ. Η τελευταία ομάδα που μπήκε στη σχετική λίστα είναι η Λόντον Σίτι Λάιονς, η οποία την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση της Γκρέις Γκεγιόρο έναντι 1,6 εκατομμυρίων ευρώ.



Η 28χρονη χαφ αποτελεί τη 16η καλοκαιρινή προσθήκη για τον σύλλογο του Λονδίνου. Με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας έχει πραγματοποιήσει 103 εμφανίσεις, σημειώνοντας 22 τέρματα, ενώ έχει συμμετάσχει σε δύο Παγκόσμια Κύπελλα, ισάριθμα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

London City are delighted to announce the deadline day signing of Grace Geyoro🦁🩵



Subject to the completion of the regulatory processes. pic.twitter.com/7yb9vZAP1h — London City Lionesses (@LC_Lionesses) September 5, 2025





Στην Παρί, όπου αγωνιζόταν από την ηλικία των 15 ετών, κατέγραψε 270 συμμετοχές και 54 γκολ, κατακτώντας τρία Κύπελλα Γαλλίας.



Η Γκεγιόρο κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ που κατείχε η Λίζμπεθ Οβάγε (1,2 εκατ. ευρώ, από Τίγκρες σε Ορλάντο), ενώ πριν από εκείνη ήταν η Ολίβια Σμιθ με 1,1 εκατομμύρια στη μετακίνησή της από τη Λίβερπουλ στην Άρσεναλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη ποδοσφαιρίστρια που ξεπέρασε το «φράγμα» του ενός εκατομμυρίου ήταν η Σμιθ, με την μεταγραφή της Ναόμι Γκίρμα στην Τσέλσι (980 χιλιάδες ευρώ) να είχε πλησιάσει το ποσό, χωρίς να το ξεπεράσει.

