Μπαρτσελόνα: Πως η ανδρική ομάδα απειλεί να... εξαφανίσει το γυναικείο τμήμα

Η Μπαρτσελόνα έχει την τύχη να έχει δυο κορυφαίες ομάδες, τόσο στο ανδρικό ποδόσφαιρο, όσο και στο γυναικείο. Ωστόσο, οι γυναίκες έχουν σαρώσει σχεδόν κάθε υπαρκτό τρόπαιο, ενώ μάλιστα τα τελευταία πέντε χρόνια έχει πάει σε τελικούς Champions League, κατακτώντας τρεις από τις πέντε κούπες.



Από την άλλη, οι άνδρες κυριαρχούν μόνο στο εγχώριο πρωτάθλημα, ενώ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ο δρόμος τους είναι συχνά δύσβατος. Όμως, ακόμα και στα δύσκολα, οι Καταλανοί έχουν καταφέρει να βρεθούν κοντά στην κορυφή και να προσφέρουν επιτυχίες.



Barcelona has been one of the most elite clubs in women's football in the last decade, winning three UWCL trophies and six straight Liga F titles. It would be devastating to see the women's side suffer because of financial mismanagement by the men's team. pic.twitter.com/ogbMa4sI4T — Attacking Third (@AttackingThird) August 12, 2025

Παρόλα αυτά, ο σύλλογος αντιμετωπίζει αρκετά οικονομικά ζητήματα, γεγονός που επηρεάζει και τις δυο ομάδες αρνητικά. Ενώ στην αρχή το γυναικείο τμήμα είχε ορθοποδήσει, η ομάδα του Χάνσι Φλικ φαίνεται πως δεν έχει βρει ακόμα τον δρόμο της, επηρεάζοντας άμεσα την κατάσταση και για τα άλλα ποδοσφαιρικά τμήματα.



Όπως φαίνεται όμως, οι κοπέλες δεν θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τα προβλήματα και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, καθώς μπορεί ακόμα και να διαλυθεί η ομάδα τους, ώστε να επωφεληθεί η ανδρική ομάδα και να γλιτώσει από την... χρεοκοπία.



Για να σωθούν και για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του οικονομικού fair play, κάνουν οτιδήποτε περνάει από το χέρι τους. Ξεκίνησαν αρχικά με αναγκαστική πώληση 17 ποδοσφαιριστριών, οι οποίες αγωνίζονταν στην πρώτη ομάδα! Ενώ σύμφωνα με διάφορα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η Μπαρτσελόνα χρειάζεται να συγκεντρώσει ένα ποσό που φτάνει το ένα εκατομμύριο ευρώ ώστε να καλύψει τα χρέη της.



Χρειάζεται όμως και η συνεισφορά από το ανδρικό τμήμα, με την ομάδα του Χάνσι Φλικ να αντιμετωπίζει δυσκολίες στη συνεργασία της με τη La Liga, καθώς οι υψηλοί μισθοί των ποδοσφαιριστών και οι συνεχείς ανακαινίσεις στο γήπεδο, πάνε αντίθετα με τους κανονισμούς του financial fair play.