La Liga: Ιστορική απόφαση, το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι

Σε μια ιστορική απόφαση που σηματοδοτεί το άνοιγμα της La Liga σε νέες αγορές, το ισπανικό πρωτάθλημα αναμένεται να φιλοξενήσει για πρώτη φορά στην ιστορία του έναν επίσημο αγώνα εκτός Ισπανίας. Συγκεκριμένα, το ματς Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 20 Δεκεμβρίου στο «Θεράμικα», οδεύει προς... Μαϊάμι και το εμβληματικό «Hard Rock Stadium».

Όπως αποκαλύπτει η «Marca», τόσο η Βιγιαρεάλ όσο και η Μπαρτσελόνα κατέθεσαν κοινό αίτημα στην Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RFEF) για τη μεταφορά της αναμέτρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόταση που έγινε αποδεκτή, ανοίγοντας τον δρόμο για το πρώτο «πειραματικό» παιχνίδι La Liga εκτός ευρωπαϊκού εδάφους.

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής εξωστρέφειας της ισπανικής λίγκας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στη Βόρεια Αμερική και την προσέλκυση νέων φιλάθλων.

Ωστόσο, για να γίνει πράξη η ιστορική αυτή μετακίνηση, απομένουν ακόμα κάποια κρίσιμα βήματα. Η RFEF πρόκειται να καταθέσει επίσημο αίτημα στην UEFA για έγκριση της διεθνούς διεξαγωγής, ενώ στη συνέχεια η απόφαση θα περάσει και από το... μικροσκόπιο της FIFA, η οποία καλείται να ανάψει το τελικό «πράσινο φως».

Το «Hard Rock Stadium» στο Μαϊάμι, που στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όπως αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, ετοιμάζεται(εφόσον εγκριθεί το σχέδιο) να φιλοξενήσει ένα ιστορικό παιχνίδι.

Η νέα εποχή της La Liga ξεκινά... από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.