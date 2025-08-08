Σάλος στη Βιγιαρεάλ για τη μεταγραφή του Πάρτεϊ εν μέσω κατηγοριών για βιασμό

Ο Τόμας Πάρτεϊ, ο οποίος πρόσφατα αποκτήθηκε από τη Βιγιαρεάλ, βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών κατηγοριών για βιασμό και σεξουαλική επίθεση. Η μεταγραφή του στον ισπανικό σύλλογο έγινε λίγο μετά την αποφυλάκισή του με περιοριστικούς όρους από δικαστήριο του Λονδίνου. Αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και σάλο στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Ο 32χρονος Καμερουνέζος πρώην παίκτης της Άρσεναλ κατηγορείται για πέντε βιασμούς και μία σεξουαλική επίθεση εις βάρος τριών γυναικών. Αν και αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της δίκης, οι κατηγορίες που τον βαραίνουν είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Η απόφαση της Βιγιαρεάλ να υπογράψει τον Πάρτεϊ, παρά τις νομικές του περιπέτειες, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Πολλοί φίλαθλοι του συλλόγου χαρακτήρισαν τη μέρα της ανακοίνωσης ως την «πιο σκοτεινή» στην ιστορία της ομάδας και ξεκίνησαν διαδικτυακή αναφορά για την ακύρωση της μεταγραφής.

Η διοίκηση της Βιγιαρεάλ, απαντώντας στις αντιδράσεις, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δηλώνει πως σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας και θα περιμένει την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. Ο σύλλογος τονίζει επίσης τη δέσμευσή του κατά της βίας και των διακρίσεων, αλλά η στάση του έχει ήδη προκαλέσει αρνητικά σχόλια και ερωτήματα σχετικά με τις ηθικές του αξίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βιγιαρεάλ για τον Τόμας Πάρτεϊ

«Ο σύλλογος είναι ενήμερος ότι ο ποδοσφαιριστής εμπλέκεται αυτή τη στιγμή σε νομική διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται και επιμένει στην αθωότητά του. Ο σύλλογος σέβεται την θεμελιώδη αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας και θα αναμείνει την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας, η οποία είναι αρμόδια να διαλευκάνει τα γεγονότα της υπόθεσης. Λόγω της σχετικής νομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο σύλλογος δεν είναι σε θέση να προβεί σε περαιτέρω σχολιασμό.

Η Βιγιαρεάλ επιθυμεί να επαναλάβει με σαφήνεια τη σταθερή της δέσμευση στον σεβασμό και τη διαφορετικότητα και καταδικάζει απερίφραστα κάθε πράξη βίας, σε οποιαδήποτε μορφή της, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας, των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας ή οποιασδήποτε συμπεριφοράς που πλήττει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου».