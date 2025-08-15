La Liga: Ασύλληπτες «γκάφες» από τον Γκαζανίγκα στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν (vids)

Με μία από τις πιο απρόσμενες «γκέλες» που θα μπορούσαν να σημειωθούν στην πρεμιέρα, άνοιξε η αυλαία της La Liga για τη σεζόν 2025-26. Στην αναμέτρηση της Χιρόνα με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, ο Παoύλο Γκαζανίγκα υπέπεσε σε ένα σοβαρό λάθος, χαρίζοντας το πρώτο γκολ της χρονιάς και πιθανότατα, ένα από τα bloopers της σεζόν.

Η φάση σημειώθηκε στο 18ο λεπτό, όταν ο Λόπεθ γύρισε τη μπάλα στον Αργεντινό τερματοφύλακα. Ο Γκαζανίγκα φάνηκε να αιφνιδιάζεται, καθυστέρησε χαρακτηριστικά, και στην προσπάθειά του να ελέγξει τη φάση, υπέπεσε σε μια σειρά από λανθασμένες ενέργειες, με αποτέλεσμα να παραχωρήσει εύκολο γκολ στους φιλοξενούμενους.

Jorge De Frutos (28) scores the first league goal of the season to give Rayo Vallecano the 1-0 lead away from home against Girona ⚽️🇪🇸



Σαν να μην έφτανε αυτό, με το σκορ στο 2-0 ο Γκαζανίγκα αποφάσισε να κάνει νέα γκάφα, ακόμα χειρότερη από πριν. Στη προσπάθεια του να... τριπλάρει τον Ντε Φρούτος σαν άλλος Μέσι, έχασε την μπάλα, ανέτρεψε τον αντίπαλο του και αποβλήθηκε! Οι «απαρηγόρητοι» φίλοι της Χιρόνα χειροκρότησαν ειρωνικά τον πρώην τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Σίτι, ενώ οι αντίπαλοι του δεν μπόρεσαν να μην γελάσουν με τον... ήρωα τους στη πρεμίερα του Ισπανικού πρωταθλήματος.