Η Λίζμπεθ Οβάγε σπάει τα κοντέρ: Ρεκόρ μεταγραφής στο γυναικείο ποδόσφαιρο

Το γυναικείο ποδόσφαιρο κάνει δυναμικό άλμα και η Πράιντ Ορλάντο το αποδεικνύει με τη μεταγραφή της Λίζμπεθ Οβάγε. Η Μεξικανή επιθετικός αφήνει την Τίγκρες μετά από οκτώ χρόνια γεμάτα επιτυχίες, κατακτώντας έξι πρωταθλήματα, 136 γκολ και 103 ασσίστ. Η συμφωνία ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και περιλαμβάνει συμβόλαιο δύο ετών με οψιόν για τρίτο χρόνο, καθιστώντας την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του γυναικείου ποδοσφαίρου.



Lizbeth Ovalle became the most expensive women's footballer of all time after her move from Tigres to Orlando Pride 💸 pic.twitter.com/sm3c7BAAj3 — B/R Football (@brfootball) August 21, 2025

Η Οβάγε έχει επίσης σημαντική παρουσία με την Εθνική ομάδα του Μεξικού, με 20 γκολ σε 81 συμμετοχές, ενώ ήταν καθοριστικός παράγοντας στην κατάκτηση του Gold Cup 2023. Αυτή η μεταγραφή δείχνει όχι μόνο την αναπτυσσόμενη οικονομική αξία των γυναικών στο άθλημα αλλά και την αναγνώριση των σταρ του ποδοσφαίρου, φέρνοντας νέα δυναμική, μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κοινού και αυξημένη προβολή για το γυναικείο παιχνίδι σε παγκόσμιο επίπεδο.

