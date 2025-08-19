Η Μαντελίν Ράιτ επιστρέφει στο ποδόσφαιρο έπειτα από μια άκρως επιτυχημένη καριέρα στο OnlyFans

Η Μαντελίν Ράιτ, η 26χρονη επιθετικός που το όνομά της συνδέθηκε με σκάνδαλα και μια μυθική καριέρα στο OnlyFans, επιστρέφει στη δράση. Έχοντας απομακρυνθεί από το ποδόσφαιρο εδώ και έξι χρόνια, ανακοινώθηκε από την Chatham Town Women, ομάδα της τρίτης κατηγορίας του γυναικείου ποδοσφαίρου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Madelene Wright, exfutbolista y modelo de contenido para adultos, regresa al fútbol inglés tras seis años y una polémica salida por videos polémicos. El Chatham Town Women confirmó su fichaje.



Conoce más: https://t.co/yzpFMhBSuf pic.twitter.com/AlLWItlgpN — Diario Extra (@DiarioExtraEc) August 15, 2025

Η τελευταία της εμπειρία σε υψηλό επίπεδο ήταν το 2019, όταν απομακρύνθηκε από την Charlton Women, έπειτα από δημοσιοποίηση φωτογραφιών με εξωγηπεδικές συμπεριφορές. Το παρελθόν της περιλαμβάνει και άλλα αμφιλεγόμενα περιστατικά, όπως ένα βίντεο όπου φαινόταν να πίνει σαμπάνια ενώ οδηγούσε.

THE DISAPPEARANCE OF MADELEINE #MCCANN:

The Hire Car‼️



🔴 Michael Terence Wright: “I noted some disagreeable smells (in the car) on a number of occasions which I judged to have come from the twins' nappies. Discarded nappies were collected in rubbish bags and held until… pic.twitter.com/00JdAnMZad — Craig Campbell (@craig_c83) June 6, 2025

Έπειτα από την συνθήκη αυτή, η Ράιτ έκανε μια εντυπωσιακή στροφή στην καριέρα της, χτίζοντας ένα ισχυρό προφίλ στο OnlyFans, όπου δραστηριοποιείται από το 2019.

Μάλιστα, όπως έχει δηλώσει, κατάφερε να κερδίσει πάνω από μισό εκατομμύριο λίρες μόνο μέσα στον πρώτο χρόνο, ποσό που της επέτρεψε να αγοράσει το δικό της σπίτι και να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Η επιστροφή της στα γήπεδα, μετά από την τόσο επιτυχημένη πορεία της στον χώρο των συνδρομητικών υπηρεσιών περιεχομένου, προκάλεσε έκπληξη και ποικίλα σχόλια. Η ίδια, όμως, φαίνεται έτοιμη να γυρίσει σελίδα, καθώς η Chatham Town Women την υποδέχτηκε με ενθουσιασμό, γράφοντας στην επίσημη σελίδα της στο X (πρώην Twitter): «Καλωσόρισες, Μαντελίν».