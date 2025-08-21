Σάκια Βίκερι: Η τενίστρια που αναμένεται να βρεθεί στο US Open και «κάνει θραύση» στο OnlyFans

Η Σάκια Βίκερι επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στη δράση, διεκδικώντας μέσω των προκριματικών μια θέση στο κυρίως ταμπλό του US Open. Στα 30 της χρόνια, η Αμερικανίδα τενίστρια καλείται να ξαναβρεί τον αγωνιστικό ρυθμό που της επέτρεψε πριν λίγα χρόνια να φτάσει έως και το Νο. 73 της παγκόσμιας κατάταξης. Σήμερα, ωστόσο, βρίσκεται στο Νο. 559, με λιγοστές συμμετοχές μέσα στο 2024.

Η πρώτη της νίκη μετά από μήνες ήρθε απέναντι στην Αναστασία Σομπολίεβα (Νο. 272), με 2-0 σετ στον εναρκτήριο γύρο των προκριματικών και της έδωσε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει την Έλα Σέιντελ (Νο. 105) στη συνέχεια. Ωστόσο, για την ίδια, η πορεία της στη Νέα Υόρκη δεν είναι το μοναδικό μέτωπο που την απασχολεί.

Από τον Ιανουάριο, η Βίκερι έχει στραφεί στο OnlyFans, χτίζοντας μια παράλληλη καριέρα εκτός κορτ. Με συνδρομή περίπου 12 ευρώ τον μήνα, προσφέρει αποκλειστικό περιεχόμενο στους χιλιάδες θαυμαστές της, ενώ δεν διστάζει να θέτει υψηλές οικονομικές απαιτήσεις ακόμη και για προσωπικές συναντήσεις, ζητώντας προκαταβολή 920 ευρώ για ένα ραντεβού.

Η τενίστρια χαρακτηρίζει την επιλογή της ως «τα πιο εύκολα χρήματα που έχει βγάλει ποτέ», τονίζοντας ότι η νέα αυτή δραστηριότητα την απελευθερώνει από τα στερεότυπα ενός αθλήματος που παραδοσιακά προβάλλει πιο «συντηρητικές» εικόνες. Παράλληλα, υποστηρίζει πως η παρουσία της στην πλατφόρμα ενισχύεται από το όνομά της στο τένις, γεγονός που λειτουργεί ως εργαλείο μάρκετινγκ.

Μεγαλωμένη στη Φλόριντα, κόρη πρώην ποδοσφαιριστή και μέλος μιας οικογένειας που ασχολήθηκε με τον αθλητισμό, η Βίκερι ξεκίνησε επαγγελματικά το 2011, έχοντας περάσει από την USTA και την ακαδημία Mouratoglou στη Γαλλία.

Σήμερα, η ίδια εμφανίζεται αποφασισμένη να συνδυάσει τις δύο πλευρές της ζωής της: το άθλημα που την ανέδειξε και τη νέα δραστηριότητα που της αποφέρει σταθερά κέρδη. «Ήμουν πάντα ανοιχτή σε ό,τι με απασχολεί, είτε για το ρατσιστικό μίσος που δέχομαι, είτε για το body shaming. Τώρα απλώς εξερευνώ ευκαιρίες και δεν με νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι», τονίζει.

Ανεξάρτητα από την έκβαση του US Open, η Σάκια Βίκερι δείχνει να έχει βρει τον δικό της τρόπο να παραμένει στο προσκήνιο — εντός και εκτός κορτ.