Από το όνειρο του τένις... στο OnlyFans: H εξομολόγηση της Σάκια Βίκερι

Από όνειρο επαγγελματίας τενίστρια σε δημιουργό περιεχομένου στο OnlyFans: Η Σάκια Βίκερι δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση. Έναν τραυματισμό στον ώμο, έξι μήνες εκτός και... voilà! Το OnlyFans έγινε η «εύκολη» λύση και, όπως λέει, «το πιο εύκολο χρήμα που έχω βγάλει».



Παραμένει στο τένις, αλλά το «μαξιλαράκι ασφαλείας» της δίνει ελευθερία και τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την καριέρα της. Τα έσοδα ανήλθαν σε εξαψήφια μόλις τους πρώτους μήνες και συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Όχι explicit περιεχόμενο, όχι σεξουαλικά βίντεο, αλλά κάποιος αισθησιακός, «spicy» τόνος όσο επιτρέπει και ο κώδικας δεοντολογίας. Και, ναι, έχει πλάκα: ένας pre-date κανόνας με προκαταβολή 1.000 δολάρια έγινε μόδα στα σόσιαλ.

Η αθλήτρια Σάκια Βίκερι παραδέχεται πως, όταν ήταν παιδί, ποτέ δεν φανταζόταν ότι κάποια μέρα θα ανέβαζε φωτογραφίες της στο OnlyFans.

«Εννοώ, προφανώς όχι», δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNN. «Δεν είναι κάτι που σκέφτεσαι να κάνεις».

Ο τραυματισμός που άλλαξε τα σχέδια

Η πορεία άλλαξε φέτος όταν, λόγω τραυματισμού στον ώμο, παραμένει εκτός για έξι μήνες. Ξεκίνησε τότε να δημοσιεύει περιεχόμενο στο OnlyFans για να έχει ένα επιπλέον εισόδημα ενόσω ανάρρωνε.

Το 2018 έφτασε στο απόγειο της καριέρας της και στην κατάταξη νούμερο 73 παγκοσμίως. Σήμερα βρίσκεται λίγο έξω από τους πρώτους 550.

Αν και τα έπαθλα της καριέρας της ανέρχονται σε περίπου 2–2,1 εκατομμύρια δολάρια, τονίζει πως οι δαπάνες της για προπονήσεις, αποκατάσταση, φυσικοθεραπείες και εξετάσεις υπερβαίνουν το κόστος.

Όπως αναφέρει, «2 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι απολύτως τίποτα όσον αφορά το τένις. Ξόδεψα πάνω από 100.000 δολάρια σε προπόνηση, φυσική κατάσταση, φυσικοθεραπεία, ανάρρωση, μαγνητικές τομογραφίες. Ο κόσμος δεν βλέπει αυτό το κομμάτι».

Η...χρηματοδότηση του Only Fans

Αυτό που της έδωσε «οικονομική ελευθερία» ήταν το να έχει ένα «μαξιλαράκι ασφαλείας». Το OnlyFans «την βοήθησε να χρηματοδοτήσει ακόμη και ολόκληρη την καριέρα της στο τένις».

Η πλατφόρμα (ιδρυθείσα το 2016) επιτρέπει τη δημοσίευση βίντεο και φωτογραφιών μέσω συνδρομής. Αν και έχει ταυτιστεί με περιεχόμενο ενηλίκων, χρησιμοποιείται από καλλιτέχνες για πιο καθημερινό ή lifestyle υλικό.

Η σχέση της Σάκια Βίκερι με την πλατφόρμα ξεκίνησε τον Μάρτιο, όταν συνεργάστηκε με τον Νικ Κύργιο για περιεχόμενο pickleball στην τηλεοπτική πλατφόρμα του OnlyFans. Κατάλαβε ότι θα μπορούσε να προσφέρει πιο προσωπικές στιγμές και, μέσα σε τρεις μήνες, εκτιμά ότι έβγαλε εξαψήφιο ποσό, πιθανώς μεγαλύτερο από τα έσοδα που είχε στους Grand Slams, με τα έσοδα να συνεχίζουν να αυξάνονται.

«Δεν κάνω πορνό»

Αν και το OnlyFans έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές σε λιγότερο επικερδή αθλήματα ως παράλληλη δραστηριότητα (βλ. Alysha Newman, Paige VanZant, Liz Cambage), η Vickery αποτελεί μία από τις λίγες τενίστριες που καταφεύγουν σε προσωπικό περιεχόμενο.

Μόλις έγινε γνωστό ότι χρεώνει 12,99 δολάρια τον μήνα για το περιεχόμενό της, η Daily Mail έγραψε ότι ανεβάζει «σκανδαλώδεις» και «πικάντικες» φωτογραφίες, ωστόσο, η ίδια ξεκαθάρισε: «Δεν έχω σεξουαλικό ή γυμνό περιεχόμενο. Έχω εσώρουχα ή «περνάω τα όρια», αλλά ποτέ εντελώς γυμνή. Ποτέ δεν έκανα πορνό βίντεο».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι είναι επαγγελματίας τενίστρια που καταλαβαίνει τα όρια του κώδικα δεοντολογίας του αθλήματος: «Είμαι εντάξει όπως είμαι» και το πρόσφατο σχόλιό της στο Instagram για προκαταβολή 1.000 δολάρια σε άνδρες ήταν προφανώς αστείο.

Ξεκίνησε μάλιστα με επιφύλαξη, γνωρίζοντας ότι θα δεχτεί κριτική: «Όταν βλέπουν ότι έχεις OnlyFans, σε συνδέουν με τις πορνοσταρ. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν πολλά επίπεδα στο OnlyFans»