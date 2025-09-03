Ποια είναι η Καμίλα Τζόρτζι που κατηγορήθηκε για φοροδιαφυγή και άφησε το τένις για το μόντελινγκ

Έναν χρόνο μετά την ξαφνική απόσυρσή της από το τένις, η Καμίλα Τζόρτζι επανεμφανίστηκε στη δημόσια σκηνή, κλέβοντας τις εντυπώσεις στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Η πρώην Νο26 του κόσμου (το 2018) εντυπωσίασε με λευκό φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην επικαιρότητα , αυτή τη φορά μακριά από τις ρακέτες και τα κορτ.

Η 33χρονη Ιταλίδα είχε ανακοινώσει το τέλος της καριέρας της τον Μάιο του 2024, επιλέγοντας να ακολουθήσει το μόντελινγκ, κυρίως στον χώρο των εσωρούχων. Ωστόσο, η απόφαση αυτή συνέπεσε με καταιγισμό δημοσιευμάτων για οικονομικές εκκρεμότητες, με φήμες για φοροδιαφυγή αλλά και απλήρωτα ενοίκια.

Ενδεικτική είναι η υπόθεση ακινήτου στο Καλεντζάνο, κοντά στη Φλωρεντία, όπου ιδιοκτήτρια κατήγγειλε πως η οικογένεια Τζόρτζι άφησε χρέη και... εξαφάνισε έπιπλα. Η ίδια η τενίστρια απάντησε καυστικά, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες «γελοίες» και διαβεβαιώνοντας ότι όλα τα μισθώματα είχαν καταβληθεί.

Παράλληλα, είχε διαψεύσει και τα σενάρια «φυγής» στις ΗΠΑ, τονίζοντας πως η μετακόμισή της ήταν μόνιμη επιλογή και όχι αποτέλεσμα ελέγχου της Guardia di Finanza. Όπως υποστήριξε, τα προβλήματα προκλήθηκαν από πρώην συνεργάτες και δικηγόρους της.

Η παρουσία της στα media μετά το «αντίο» στο τένις ήταν περιορισμένη, με εξαίρεση ένα viral βίντεο στο Instagram, με την ίδια σε κόκκινο σατέν φόρεμα, που συγκέντρωσε πάνω από 1,2 εκατομμύρια προβολές. Η αθλητική της διαδρομή περιλάμβανε μεγάλες στιγμές: από τη νίκη επί της Σαράποβα το 2014 έως προημιτελικά Grand Slam. Παρόλα αυτά, οι σκιές γύρω από την απότομη αποχώρηση και τα οικονομικά ζητήματα επισκίασαν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της.