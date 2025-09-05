Μπιόρν Μποργκ: Ο θρύλος του τένις αποκαλύπτει τη μάχη του με τον καρκίνο

Ο Μπιόρν Μποργκ, ο εμβληματικός Σουηδός τενίστας και κάτοχος 11 τίτλων Grand Slam, αποκάλυψε πρόσφατα ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Χτύποι της καρδιάς», η οποία θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 18 Σεπτεμβρίου και ήδη διατίθεται στην Ιταλία μέσω του Amazon. Στο βιβλίο, ο Μποργκ περιγράφει τη νέα πρόκληση που αντιμετωπίζει, διαφορετική από τις αθλητικές μάχες που καθόρισαν την καριέρα του.



Ο 69χρονος Σουηδός ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στα 16 και σύντομα διακρίθηκε με το μοναδικό στιλ παιχνιδιού του, το δυνατό σερβίς και τα εντυπωσιακά φάλτσα. Κατάφερε να γίνει ο πρώτος που κατέκτησε 11 τίτλους Grand Slam, ενώ διατηρεί το ρεκόρ των πέντε συνεχόμενων νικών στο Wimbledon. Η σύντομη, αλλά εκθαμβωτική καριέρα του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο παγκόσμιο τένις, ενώ τώρα αντιμετωπίζει με το ίδιο πείσμα τη μάχη για την υγεία του.

