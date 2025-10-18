Τι είναι η εξεργασία στα γεννητικά όργανα με την οποία διαγνώστηκε ο Βοριαζίδης του Άρη

Αιφνιδίασε η είδηση που έκανε γνωστή η ΠΑΕ Άρης, πως ο 21χρονος μέσος Μιχάλης Βοριαζίδης αντιμετωπίζει εξεργασία στα γεννητικά όργανα.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:



«Υπάρχουν, δυστυχώς, στιγμές που η ζωή μας επιφυλάσσει δυσάρεστες εκπλήξεις και μας δοκιμάζει…



Μια τέτοια βιώνει εδώ και λίγες ώρες ο Μιχάλης Βοριαζίδης.



Ο 21χρονος μέσος, κατόπιν εξετάσεων που του έγιναν σήμερα από τον γιατρό της ομάδας μας, Ιωάννη Χρίστου, βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα.



Την Δευτέρα θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου και θα ακολουθηθούν όλα τα πρωτόκολλα, ώστε να επιστρέψει υγιής κοντά μας.



Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και όλη η οικογένεια του ΑΡΗ στεκόμαστε στο πλευρό του Μιχάλη και είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει νικητής από αυτήν την περιπέτεια και θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός κοντά μας.



Μιχάλη είσαι δυνατός και όλοι εμείς είμαστε κοντά σου!».

Τι είναι η εξεργασία

Η εμφάνιση όγκου ή άλλης παθολογικής κατάστασης στον οργανισμό ονομάζεται εξεργασία. Ένας όγκος στα γεννητικά όργανα μπορεί να είναι είτε καλοήθης είτε κακοήθης και η φύση του εξαρτάται από το σημείο εντοπισμού και τα συμπτώματα.