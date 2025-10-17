Άρης: Σοκαριστική είδηση με Βοριαζίδη - Διαγνώστηκε με εξεργασία στα γεννητικά όργανα

Μια είδηση - σοκ έγινε γνωστή πριν λίγο, που αφορά τον Μιχάλη Βοριαζίδη. Ο 21χρονος μέσος του Άρη, κατόπιν εξετάσεων που του έγιναν σήμερα από τον γιατρό του Άρη, Ιωάννη Χρίστου, βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα.

Αυτό που αποφασίστηκε από τους γιατρούς είναι να μπει ο νεαρός άμεσα στο χειρουργείο, για την ακρίβεια την Δευτέρα, και να υποβληθεί στην απαραίτητη επέμβαση. Εν συνεχεία θα ακολουθηθούν όλα τα πρωτόκολλα, ώστε να επιστρέψει υγιής στην αγωνιστική δράση χωρίς αυτό να μπορεί να προσδιοριστεί αυτή τη στιγμή με ακρίβεια.

Ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΠΑΕ Άρης είναι δίπλα στον ποδοσφαιριστή, με τον Θεόδωρο Καρυπίδη, μάλιστα, να επικοινωνεί αμέσως μαζί του μεταφέροντας του την αρωγή της ΠΑΕ σε ότι χρειαστεί. Ο Βοριαζίδης σήμερα πήρε μέρος κανονικά στην προπόνηση και δεν αποκλείεται να είναι και στην αποστολή του αγώνα με τον Παναθηναϊκό για ψυχολογικούς λόγους, κάτι που ζήτησε τόσο ο ίδιος όσο και ο Χιμένεθ αν και η οριστική απόφαση θα παρθεί μετά την αυριανή τελευταία προπόνηση.

Μάλιστα η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε ανακοίνωση που αναφέρει: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ και όλη η οικογένεια του ΑΡΗ στεκόμαστε στο πλευρό του Μιχάλη και είμαστε βέβαιοι ότι θα βγει νικητής από αυτήν την περιπέτεια και θα επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός κοντά μας. Μιχάλη είσαι δυνατός και όλοι εμείς είμαστε κοντά σου!»