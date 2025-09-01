Το viral σκάνδαλο του US Open: CEO κλέβει καπέλο από μικρό θαυμαστή και προκαλεί οργή στο διαδίκτυο

Τις τελευταίες ημέρες, ένα περιστατικό στο US Open προκάλεσε σάλο στα social media. Σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις είναι συνηθισμένο να δημιουργείται «μάχη» για την απόκτηση αυθεντικών αναμνηστικών από τους αθλητές, με τα παιδιά να έχουν συνήθως την άτυπη προτεραιότητα σε αυτές τις στιγμές.

Κατά τη διάρκεια υπογραφών από τον Πολωνό τενίστα Κάμιλ Μάιχρζακ, μετά από νίκη του στο τουρνουά, ένας άνδρας — που αργότερα αναγνωρίστηκε ως διευθύνων σύμβουλος μεγάλης πολωνικής εταιρείας — άρπαξε από τα χέρια ενός παιδιού ένα καπέλο με την υπογραφή του αθλητή. Ο άνδρας το έβαλε στην τσάντα του, εμφανώς ικανοποιημένος, και στη συνέχεια έβγαλε selfies με τη σύντροφό του.

Το βίντεο με το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονη κατακραυγή από χιλιάδες χρήστες, που καταδίκασαν τη συμπεριφορά του, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής του θέσης. Μέσα από έρευνα στα social media, οι διαδικτυακοί χρήστες κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν ως τον Πιότρ Στσέρεκ, CEO και ιδιοκτήτη της πολωνικής εταιρείας οδοστρωσίας Drogbruk.

Δείτε το βίντεο:

Κύμα αρνητικών κριτικών και η απάντηση του CEO

Μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, η εταιρεία Drogbruk δέχτηκε χιλιάδες αρνητικές αξιολογήσεις σε πλατφόρμες κριτικών, με τη βαθμολογία της να πέφτει κατακόρυφα. Ο Στσέρεκ, θέλοντας να τοποθετηθεί, δημοσίευσε μια «ανακοίνωση» στο φόρουμ Gowork:

«Το πρόσφατο περιστατικό στον αγώνα τένις προκάλεσε δυσανάλογη αναταραχή στο διαδίκτυο. Φυσικά, όλα έχουν να κάνουν με το περίφημο καπέλο. Ναι, το πήρα. Ναι, το έκανα γρήγορα. Αλλά όπως έχω πάντα πει, στη ζωή ισχύει το «πρώτος έρχεται, πρώτος εξυπηρετείται», ισχυρίστηκε.

«Καταλαβαίνω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει, αλλά σας παρακαλώ, ας μην το κάνουμε παγκόσμιο σκάνδαλο. Είναι απλά ένα καπέλο. Αν ήσασταν πιο γρήγοροι, θα το είχατε πάρει. Όσον αφορά το μίσος στο διαδίκτυο, σας υπενθυμίζω ότι η προσβολή δημόσιου προσώπου υπόκειται σε νομική ευθύνη. Όλα τα προσβλητικά σχόλια, οι συκοφαντίες και οι υπονοούμενες κατηγορίες θα αναλυθούν για να εξεταστεί η πιθανότητα να παραπεμφθεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Τελικά, ψηλά το κεφάλι, τα καπέλα κάτω, λιγότερο δηλητήριο, περισσότερο αθλητικό πνεύμα».

Μετά την τεράστια διάδοση του βίντεο, που συγκέντρωσε δεκάδες εκατομμύρια προβολές, η ιστορία είχε τελικά αίσιο τέλος: ο τενίστας επικοινώνησε με τον μικρό του φίλαθλο, του χάρισε ένα νέο υπογεγραμμένο καπέλο και τον συνάντησε προσωπικά.