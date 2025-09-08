Συγκινητικό βίντεο: 10χρονος με εγκεφαλική παράλυση κάνει πατινάζ στον πάγο

Τη στιγμή που ένας άγνωστος βοήθησε αγοράκι με εγκεφαλική παράλυση να κάνει πατινάζ με το αναπηρικό του καροτσάκι, κατέγραψε κάμερα στη Μεγάλη Βρετανία.



Ειδικότερα, ο Bleu Greenwood πάσχει από σοβαρή μορφή εγκεφαλικής παράλυσης και εξαρτάται από ειδικά μηχανήματα που διατηρούν ανοιχτούς τους αεραγωγούς του. Μετά από έξι μήνες που πέρασε στο κρεβάτι, η μητέρα του, Rielle, μαζί με την οικογένειά του αποφάσισαν να βγουν για μια βόλτα. Έτσι, επισκέφθηκαν το Εθνικό Κέντρο Πάγου στο Νότιγχαμ, όπου ο Bleu ενθουσιάστηκε με το παγοδρόμιο. Ξαφνικά, ένας άγνωστος πλησίασε και του πρότεινε να τον βοηθήσει να κάνει μια βόλτα στον πάγο...



Μιλώντας στους γονείς του εξήγησε ότι ήταν παίκτης χόκεϊ, οπότε ο γιος τους θα ήταν σε καλά χέρια.



Ο Tyler κρατούσε προσεκτικά το αναπηρικό καροτσάκι του Bleu στον πάγο και ο μικρός φάνηκε να λάμπει από χαρά, ενώ η μητέρα του, συγκινημένη, τον ενθάρρυνε από την άκρη του παγοδρομίου. «Ο Bleu ήταν πολύ ενθουσιασμένος που πήγε για πατινάζ στον πάγο», είπε η Rielle στο SWNS news. «Δεν είναι κάτι που κάνει συνήθως στη ζωή του. Χαμογέλασε πλατιά στον άνδρα όταν τον άρπαξε από το αναπηρικό καροτσάκι για να τον μεταφέρει», πρόσθεσε.

«Ο Tyler κατάφερε να κάνει τον Bleu να γλιστράει πάνω στον πάγο, κάνοντάς τον να γελάει και να νιώθει πολύ χαρούμενος, αλλά και ασφαλής και σταθερός. Ήταν ξεχωριστό το γεγονός ότι ο Bleu μπόρεσε να έχει όλη την οικογένειά του συγκεντρωμένη, να διασκεδάζουν όλοι μαζί κάπου όπου ο Bleu μπορούσε να συμμετέχει. Ως μητέρα, ένιωσα πολύ χαρούμενη που μπόρεσα να δω τον γιο μου να χαμογελά και να γελάει με χαρά. Το μόνο που ήθελα πάντα για τον Bleu ήταν να συμμετέχει σε διασκεδαστικές δραστηριότητες για την ηλικία του», κατέληξε η μητέρα του.

