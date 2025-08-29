Ο Τσιτσιπάς εκτός US Open μετά από επική μάχη με τον Αλτμάιερ

Ο Έλληνας πρωταθλητής έζησε μια βραδιά γεμάτη ένταση και σκαμπανεβάσματα στη Νέα Υόρκη, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 σετ (7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5) από τον Ντάνιελ Αλτμάιερ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.



Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Γερμανό να επιβάλλεται στο πρώτο σετ μέσω tie-break, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του αντιπάλου του. Ο Τσιτσιπάς αντέδρασε δυναμικά στο δεύτερο, παίρνοντας εύκολα το σετ με 6-1, ενώ στο τρίτο συνέχισε με την ίδια ένταση, κάνοντας το 2-1 στα σετ. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Στο τέταρτο σετ ο Αλτμάιερ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και, εκμεταλλευόμενος την πτώση στο πρώτο σερβίς του Στέφανου, ισοφάρισε σε 2-2.





It has been a wild one at Grandstand tonight between Tsitsipas and Altmaier! pic.twitter.com/rZIxptdAV2 — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025





Όλα κρίθηκαν στο πέμπτο και τελευταίο σετ, όπου ο Τσιτσιπάς είχε αρκετές ευκαιρίες να «κλειδώσει» τη νίκη, ακόμα και με match point, όμως ο Γερμανός έβγαλε αντίδραση, κάλυψε τα κενά του και με ψυχραιμία στο φινάλε πήρε το σετ με 7-5, αφήνοντας τον Έλληνα εκτός συνέχειας.



Παρά τους 72 κερδισμένους πόντους που κατέγραψε ο Τσιτσιπάς, τα πολλά αβίαστα λάθη (65 συνολικά) και η αδυναμία να αξιοποιήσει τα κρίσιμα break points, έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του Αλτμάιερ, που συνεχίζει στην τρίτη φάση του US Open.