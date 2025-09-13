Davis Cup: Ελλάδα- Βραζιλία 1-1 με τρομερό Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση μπροστά στο γεμάτο ΟΑΚΑ και νίκησε τον Thiago Seyboth Wild με 6-2, 6-1, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά της Ελλάδας με τη Βραζιλία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής άντεξε στην πίεση στα πρώτα games, έσωσε break points και «έσπασε» τρεις φορές το σερβίς του Βραζιλιάνου για να πάρει το πρώτο σετ 6-2. Στο δεύτερο, συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό, έκανε δύο ακόμη break στο 4ο (3-1) και στο 6ο game (5-1) και έκλεισε το ματς με 6-1, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό του.

Στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ, ο Φονσέκα επικράτησε δύσκολα του μαχητικού Στέφανου Σακελλαρίδη με 7-5, 6-3, δίνοντας το προβάδισμα στους Βραζιλιάνους 1-0. Οι δύο παίκτες ήταν ισοδύναμοι για περίπου μία ώρα, με τον Έλληνα τενίστα να χάνει κρίσιμα break points. Στο δεύτερο σετ, ο Φονσέκα έκανε νέο break και προηγήθηκε 3-0, ενώ ο Σακελλαρίδης προσπάθησε να επιστρέψει, σώζοντας match points, αλλά τελικά ο Βραζιλιάνος έκλεισε το ματς με 6-3 σε ένα συναρπαστικό τελείωμα γεμάτο ένταση και εναλλαγές συναισθημάτων.

Η συνέχεια θα δοθεί την Κυριακή (17:00) με το διπλό, όπου η Ελλάδα θα παραταχθεί με τους Πέτρο και Στέφανο Τσιτσιπά, απέναντι στο πολύ δυνατό δίδυμο των Matos/Melo.