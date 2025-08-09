Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Τσιτσιπά στο Σινσινάτι

Με το «δεξί» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο Champions Court του Σινσινάτι, καθώς ο 27χρονος τενίστας, κέρδισε το Νο.51 της κατάταξης με 2-0 σετ και 7-6(3), 6-2 στα games μετά από 82 λεπτά και συνεχίζει στην επόμενο γύρο της διοργάνωσης.

Μετά από αυτή τη νίκη ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τη Δευτέρα (11/8) τον τον Μπένζαμιν Μπονζί, ο οποίος επικράτησε του Λορέντσο Μουζέτι με 2-1 σετ και 5-7, 6-4, 7-6(4) games.

Το ματς

Πρώτο σετ

Ο Έλληνας ξεκίνησε πολύ καλά και πήρε το πρώτο game με 40-30 με την απάντηση του Ούγγρου να είναι άμεση, όπου ισοφάρισε σε 1-1 με 15-40. Το τρίτο game μετά από δύο ισοπαλίες κατέληξε στα χέρια του Στέφανου Τσιτσιπά. Ο Μαροζάν κράτησε το σερβίς του και δεν άφησε τον αντίπαλό του να πάρει δεύτερο πόντο, ισοφαρίζοντας ξανά σε 2-2. Στο πέμπτο game ο 27χρονος πήρε ξανά το προβάδισμα με αβαντάζ στο 40-40, ενώ για τρίτη φορά ο Μαροζάν έφερε στα «ίσα» το παιχνίδι. Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς με hold στο σερβίς και με love game βρέθηκε ξανά μπροστά.

Για άλλη μια φορά ο Μαροζάν έφτασε τον αντίπαλό του κατακτώντας τον τελευταίο πόντο μετά το αβαντάζ του. Ο Έλληνας συνέχισε με καλό σερβίς για το 5-4 κι έφτασε ένα game μακριά από το να κατακτήσει το σετ. Παρόλα αυτά ο Ούγγρος ισοφάρισε ξανά για πέμπτη φορά. Στο ενδέκατο game οι δύο τενίστες πιέστηκαν αρκετά κι ο Τσιτσιπάς έσβησε τρίτο break point για το 6-5. Ο Μαροζάν για άλλη μια φορά, απάντησε, ισοφαρίζοντας με love game κι οδήγησε το σετ σε tie break.

Ο Νο.29 του κόσμου πήρε άσσο και στη συνέχεια δύο mini breaks για το 3-0, τα οποία στη συνέχεια, πήρε πίσω ο Ούγγρος. Ο Έλληνας δεν τα παράτησε και κράτησε το προβάδισμα, το οποίο έφτασε σε 6-3 και κατέκτησε το σετ με τελικό σκορ 7-3.

Δεύτερο σετ

Ο Μαροζάν ξεκίνησε σερβίροντας στο πρώτο game όπου και το κατέκτησε με 15-40. Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε κι ο Ούγγρος απάντησε με 30-40. Ο Έλληνας με love game έκανε το 2-2 και στη συνέχεια με break πήρε το προβάδισμα με 3-2. Ο 27χρονος έκανε το hold με 4-2 και σκορ του έκτου game 40-30. Ο Μαροζάν με σερβίς έφτασε στο έβδομο σετ στο 30-40.

Ο Έλληνας ισοφάρισε, έσβησε το αβαντάζ του αντιπάλου του και με νέο break point έφτασε ένα game μακριά από την κατάκτηση του αγώνα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε στο όγδοο game πολύ δυναμικά και πήρε σερί τρεις πόντους και με διπλό matchpoint κατέκτησε τον αγώνα.

Τα games του πρώτου σετ 7-6(3): 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 6-6, 7-6(3).

Το tie break: 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3.