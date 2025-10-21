Τσιτσιπάς: Εκτός και από το ATP 500 στην Αυστρία - Τρίτο συνεχόμενο τουρνουά που αποσύρεται

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποσύρθηκε από το ATP 500 στην Αυστρία, μετά από ενοχλήσεις στη μέση.

Ο αγώνας του πρώτου γύρου κόντρα στον Ιταλό Μουζέτι ήταν προγραμματισμένος για το απόγευμα της Τρίτης (21/10, 18:30), όμως ο Έλληνας τενίστας απέσυρε τη συμμετοχή του από το τουρνουά δύο ώρες πριν την έναρξη του.

Αυτό, είναι το τρίτο διαδοχικό τουρνουά στο οποίο η συμμετοχή του Τσιτσιπά αποσύρεται. Προηγήθηκαν τα τουρνουά σε Πεκίνο και Σανγκάη.

Στο ενδιάμεσο, ο 28χρονος τενίστας είχε αγωνιστεί στο τουρνουά επίδειξης Six Kings Slam στη Ριάντ, όπου ηττήθηκε από τον Γιάνικ Σίνερ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι προγραμματισμένος να αγωνιστεί στο Masters 1000 του Παρισίου, καθώς και στο 250άρι Hellenic Championship της Αθήνας, όπου και αναμένεται να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν.

Τη θέση του στο ATP 500 της Αυστρίας πήρε ο Χαμάντ Μεντζέντοβιτς, ο οποίος θα βρει απέναντι του τον Μουζέτι στον πρώτο γύρο.