Από το Centre Court στο πάνθεον των συλλεκτών: Η ρακέτα του Αλκαράθ πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Η ρακέτα με την οποία ο Κάρλος Αλκαράθ νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον αξέχαστο τελικό του Wimbledon 2023 πουλήθηκε για 173.000 δολάρια σε δημοπρασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην ιστορία του σύγχρονου τένις.

Η δημοπρασία, που οργανώθηκε από τον εξειδικευμένο οίκο Prestige Memorabilia, ανέδειξε τη ρακέτα του Αλκαράθ ως το πιο ακριβό συλλεκτικό αντικείμενο στην ιστορία του αθλήματος, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του Ράφα Ναδάλ, του οποίου η ρακέτα από το Roland Garros 2017 είχε πωληθεί για 157.300 δολάρια.

Η άνοδος της αξίας της, που εκτοξεύτηκε από 74.000 δολάρια λίγο πριν το φινάλε της δημοπρασίας στα 173.066, αποτυπώνει όχι μόνο τη δημοφιλία του νεαρού Ισπανού, αλλά και το πώς η νέα γενιά του τένις μετατρέπεται πλέον σε αντικείμενο πολιτιστικής επένδυσης.

«Ο Αλκαράθ φέρνει τεράστια προσοχή στο άθλημα και αυτό αποτυπώνεται στις συλλεκτικές του πωλήσεις», δήλωσε ο ιδρυτής της Prestige Memorabilia, Ματ Κάσιν. Πράγματι, η ρακέτα δεν αντιπροσωπεύει απλώς μια νίκη, αλλά τη μετάβαση από την εποχή των Φέντερερ–Ναδάλ–Τζόκοβιτς σε μια νέα γενιά πρωταθλητών.

Στην ίδια δημοπρασία, αντικείμενα των θρύλων του τένις όπως ο Ναδάλ, ο Σάμπρας και ο Φέντερερ πωλήθηκαν για σαφώς μικρότερα ποσά, στοιχείο που υπογραμμίζει πως το όνομα «Αλκαράθ» έχει ήδη αρχίσει να αποκτά μυθική διάσταση.