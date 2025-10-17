Κοντά στη «συνταξιοδότηση» ο Νικ Κύργιος: «Το ξέρω πως φτάνω στο τέλος της καριέρας μου»

Ο 29χρονος Αυστραλός τενίστας Νικ Κύργιος συμμετείχε στο δημοφιλές πόντκαστ «Unscripted» και ξεκαθάρισε για το μέλλον του πως οι τραυματισμοί δε του επιτρέπουν να συνεχίσει την καριέρα του για πολύ ακόμη.

Τραυματισμοί σε όλο το σώμα

Ο Νικ Κύργιος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το Ultimate Tennis Showdown του φετινού Οκτωβρίου στο Χονγκ Κονγκ, λόγω χρόνιου προβλήματος στα γόνατα.

Ο Αυστραλός, ο οποίος έφτασε στον τελικό του Γουίμπλεντον το 2022, δήλωσε πως «Δε μπορώ να κάνω άλλο χειρουργείο, που θα μου κοστίσει έξι ή οκτώ μήνες μακρυά από τα κορτς», εννοώντας πως παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης, το πρόβλημα τραυματισμού, που τον ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια δε δείχνει να «υποχωρεί».

Την τελευταία τριετία, ο σταρ του τένις έχει εμφανιστεί σε μόλις ένα από τα συνολικά 12 μεγάλα τουρνουά τένις. Καταγράφεται, μάλιστα, πως η απουσία του «οφείλεται» σε τραυματισμούς στους καρπούς, τα γόνατα, αλλά και τους αστραγάλους.

«Σίγουρα θα αποχαιρετήσω το Αυστραλιανό Όπεν»

Η μεγάλη στιγμή για τον Κύργιο δείχνει να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ. Ο Αυστραλός τενίστας δήλωσε πως «Γνωρίζω πως οδεύω προς το τέλος της καριέρας μου, ειδικά τώρα που αντιμετωπίζω τόσους τραυματισμούς».

Είναι προγραμματισμένος να αντιμετωπίσει στην «Μάχη των Φύλων» την Αρίνα Σαμπαλένκα στο Ντουμπάι τον Δεκέμβριο και όσον αφορά τις επόμενες του κινήσεις μετά την επιστροφή του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δηλώνει πως «Δεν ξέρω σε ποιες διοργανώσεις θα παίξω, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως το "αντίο" μου θα είναι στο Australian Open».

Ο Νικ Κύργιος έχει αναδειχθεί πρωταθλητής στο διπλό του Αυστραλιανού Όπεν, πλάι στον Θανάσση Κοκκινάκη το 2022 και η κορυφαία κατάταξη της καριέρας του ήταν όταν έφτασε στην θέση νούμερο 13 το 2016.