Έβα Λις: Η φωτογραφία που τράβηξε τα βλέμματα και το πρόβλημα υγείας της

Η Γερμανίδα τενίστρια, ουκρανικής καταγωγής, Έβα Λις αξιοποίησε πρόσφατα ένα σύντομο διάλειμμα μεταξύ των τουρνουά για να απολαύσει το διάσημο Oktoberfest στο Μόναχο.

Μετά τη συμμετοχή της στο τουρνουά στο Πεκίνο, όπου ηττήθηκε από την Κόκο Γκοφ με 2-0 στα προημιτελικά, η 23χρονη επέστρεψε σπίτι της και συμμετείχε στο πιο διάσημο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο.

Στο Instagram της, η Λις μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες από το φεστιβάλ, όπου ποζάρει με παραδοσιακή βαυαρική φορεσιά.

Και ήταν ο τρόπος που πόζαρε σε συνδυασμό με το μάλλον αποκαλυπτικό φόρεμα που προκάλεσε πολυάριθμες αντιδράσεις μεταξύ των ακολούθων της που έσπευσαν με τα σχόλιά τους να της εκφράσουν τον θαυμασμό τους.

Η βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 45η θέση της κατάταξης της WTA, η οποία είναι και η καλύτερη στην καριέρα της.

Το σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Λις

Αν και ακόμα δεν έχει πανηγυρίσει έναν τίτλο WTA, η Γερμανίδα τενίστρια χτίζει αργά αλλά σταθερά τη θέση της μεταξύ των καλύτερων του κόσμου και φαίνεται ότι ξέρει πώς να συνδυάζει τη σοβαρή δουλειά με στιγμές χαλάρωσης.

Το 2020, η Λις διαγνώστηκε με σπονδυλοαρθρίτιδα, μια ρευματική αυτοάνοση ασθένεια που προκαλεί δυσκαμψία και πόνο στις αρθρώσεις κοντά στη σπονδυλική στήλη και στα κάτω άκρα.

«Είναι εξαιρετικά περίεργο» δήλωσε σε μια πρόσφατη συνέντευξη για το ότι έπρεπε να αποδεχτεί ότι το σώμα της δεν την αφήνει να προπονηθεί όπως υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει κάθε αθλητής.

Η Λις, η οποία γεννήθηκε στο Κίεβο και μετακόμισε στο Αμβούργο της Γερμανίας με την οικογένειά της όταν ήταν δύο ετών, είναι μια από τις παίκτριες που ξεχώρισαν φέτος στο τουρ. Μπήκε στην πρώτη 100άδα για πρώτη φορά τον Ιανουάριο, αφού έγινε η πρώτη παίκτρια στην Open Era που έφτασε στον τέταρτο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν ως lucky loser.

Έκτοτε έχει σημειώσει σταθερή πρόοδο και, μάλιστα, η άνοδός της προκάλεσε και το ενδιαφέρον μεγάλων εταιρειών. Έχει ήδη συνεργασίες με την Porsche, την La Roche-Posay και την Asics.