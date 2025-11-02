Διάσημη τενίστρια «αναστάτωσε» με το προφίλ της σε dating app: «Δεν είναι χώρος για κοντούς»

Η Ντανιέλ Κόλινς, Νο63 στην παγκόσμια κατάταξη, αποφάσισε να κάνει ένα νέο βήμα στην προσωπική της ζωή, δημιουργώντας προφίλ σε γνωστή εφαρμογή γνωριμιών. Όπως ήταν αναμενόμενο, το περιεχόμενο του προφίλ της δεν πέρασε απαρατήρητο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media.

Η 30χρονη Αμερικανίδα, η οποία έχει γίνει αρκετές φορές viral για τη συμπεριφορά της, όπως όταν είχε στείλει… φιλιά σε φιλάθλους που την αποδοκίμαζαν στο Australian Open, αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τις προτιμήσεις της.

Danielle Collins did NOT hold back after the crowd made their feelings heard following her victory over Destanee Aiava 🤫#AusOpen pic.twitter.com/9vnzVPEipx — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) January 16, 2025

Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε πως θέλει έναν άνδρα ψηλό, παραδοσιακό και οικονομικά ανεξάρτητο, τονίζοντας πως δεν ενδιαφέρεται «για κοντούς βασιλιάδες».

«Είμαι επαγγελματίας τενίστρια αυτή τη στιγμή, αλλά φιλοδοξώ να γίνω μια παραδοσιακή σύζυγος. Θέλω να μεγαλώσω κότες, να φτιάχνω προζύμι, να κάνω δουλειές στο σπίτι και να είμαι μια μαμά που μένει με τα σκυλιά και τα παιδιά της», έγραψε στο προφίλ της.

Η Κόλινς, που έχει κερδίσει πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια στην καριέρα της, φαίνεται να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην οικονομική σταθερότητα του συντρόφου της.

«Αν κάποιος έχει το θάρρος να μου στείλει μήνυμα, ας επισυνάψει και το τελευταίο statement του τραπεζικού του λογαριασμού», πρόσθεσε με νόημα.

printscreen

Η ανάρτησή της έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, με τους χρήστες του διαδικτύου να σχολιάζουν έντονα την ειλικρίνεια αλλά και τις “απαιτήσεις” της.