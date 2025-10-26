Ταξιτζής πέρασε τον Τσιτσιπά για διάσημο ποδοσφαιριστή - Η αντίδραση του έλληνα τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στις ΗΠΑ μετά και την απόσυρσή του από το Paris Masters και εν αναμονή για την απόφασή του αναφορικά με την συμμετοχή του στο στο Hellenic Championship ATP 250 στην Αθήνα.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό μοιράστηκε ο έλληνας τενίστας μέσα από τον λογαριασμό του στο X. Ο Τσιτσιπάς κατά την διαμονή του, ανέφερε πως ένας ταξιτζής στην πόλη του Σικάγο τον μπέρδεψε με τον Αντουάν Γκριεζμάν, ενώ ακόμα και όταν εκείνος αρνήθηκε πως είναι ο Γάλλος φορ, ο οδηγός επέμενε στην αρχική του εντύπωση.

«Με πήρε ένας Σέρβος οδηγός ποδηλατοταξί στο Σικάγο. Με κοίταξε κατευθείαν στα μάτια και είπε: “Αντουάν Γκριεζμάν;” Είπα όχι. Μου έκλεισε το μάτι και είπε: “Καλή προσπάθεια.” Υποθέτω λοιπόν ότι παίζω πλέον στην Ατλέτικο Μαδρίτης» έγραψε χαρακτηριστικά.