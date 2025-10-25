Ραφαήλ Παγώνης: Θριαμβευτικό φινάλε με τίτλο στο Μόντε Κάρλο και Νο1 στην Ευρώπη

Ο Ραφαήλ Παγώνης έκλεισε με ιδανικό τρόπο τη σεζόν του στο Tennis Europe Tour U14, κατακτώντας τον τίτλο στο Masters Juniors του Μόντε Κάρλο. Ο 13χρονος Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 4-6, 6-4, 6-3 του Σλοβάκου Νο6 της Ευρώπης, Αντρέι Λόριντσικ, έπειτα από σχεδόν δύο ώρες συναρπαστικού τελικού στο ιστορικό Monte Carlo Country Club.

Πρόκειται για τον όγδοο τίτλο του φετινού έτους, με τον Παγώνη να ολοκληρώνει μια ονειρική πορεία, κατακτώντας τα πάντα στην Ευρώπη και ανεβαίνοντας στο Νο1 του Tennis Europe Junior Ranking.

Τίτλοι Ραφαήλ Παγώνη 2025