Ασταμάτητος Παγώνης συνεχίζει να σαρώνει σε κάθε τουρνουά - Κατέκτησε τον ένατο φετινό τίτλο

Ο ανερχόμενος Έλληνας τενίστας, Ραφαήλ Παγώνης, κατέκτησε έναν ακόμα σημαντικό τίτλο στο τουρνουά ITF J30 juniors της Αθήνας, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο του απέναντι σε μεγαλύτερους ηλικιακά αντιπάλους. Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με Wild Card, ο 13χρονος Παγώνης θριάμβευσε στον «ελληνικό» τελικό, επικρατώντας με ανατροπή του Νο1 του ταμπλό, Άλκη Μιχαλακόπουλου.

Ο νεαρός πρωταθλητής ξεκίνησε τον τελικό χάνοντας το πρώτο σετ με 3-6. Στο δεύτερο σετ ανέβασε κατακόρυφα τον ρυθμό του, πήρε τον έλεγχο των ράλι και ισοφάρισε με 6-3, οδηγώντας τη μάχη στο τρίτο σετ, το οποίο εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ.

Ο Παγώνης βρήκε κρίσιμο break στο πέμπτο game, προηγήθηκε 3-2 και διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το 5-4, όταν σέρβιρε για τον τίτλο. Παρά την αντεπίθεση του Μιχαλακόπουλου, ο οποίος πήρε πίσω το break ισοφαρίζοντας σε 5-5, ο Παγώνης έδειξε ψυχραιμία. Με νέο break και στη συνέχεια σταθερό service game, «κλείδωσε» το σετ με 7-5, πανηγυρίζοντας μια επιβλητική νίκη.

Ο τίτλος αυτός είναι ο ένατος μέσα στο 2025 για τον Παγώνη και δέκατος συνολικά, εάν προστεθεί και ο θρίαμβός του στο invitation τουρνουά του Wimbledon το καλοκαίρι. Στην πορεία του προς την κορυφή στην Αθήνα, ο Παγώνης αντιμετώπισε αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας, χάνοντας μόλις δύο σετ σε όλη τη διοργάνωση.