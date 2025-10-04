Ασταμάτητος ο Ραφαήλ Παγώνης- Προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Super Category Tec Cup

Ο 13χρονος πρωταθλητής Ευρώπης και Νο1 στην κατάταξη της Tennis Europe, επικράτησε με 6-2, 1-6, 6-4 του Μαξ Λόριντσικ, Νο6 του ταμπλό, σε έναν συναρπαστικό ημιτελικό που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το φινάλε.

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (12:00), ο Παγώνης θα αντιμετωπίσει τον Πορτογάλο Φραντσίσκο Σαρντίνια, τον οποίο είχε νικήσει και τον περασμένο Ιούνιο στο Lexus Junior International Raynes Park στο Λονδίνο.

Ο νεαρός Έλληνας έχει ήδη μια μαγική χρονιά, καθώς έφτασε στον τελικό του Wimbledon U-14 και στη συνέχεια κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ευρώπης στην κατηγορία του. Τώρα, στη Βαρκελώνη, έχει την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στο εντυπωσιακό του βιογραφικό.