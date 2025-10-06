Αποκλεισμός από... νωρίς για τη Σάκκαρη στο διπλό του Wuhan Open

Πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκκαρη και τη Ντόνα Βέκιτς στη φάση των 32 για το διπλό του Wuhan Open. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε από κοινού με τη Βέκιτς τις Γιόβιτς και Όλμος και γνώρισε την ήττα στο match tie-break με 10-8.

Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες και παρά το γεγονός πως η ομάδα των Σάκκαρη και Βέκιτς προηγήθηκε στο πρώτο σετ (7-5), δε μπόρεσε να αποφύγει την ήττα.

Οι αναπληρωματικές Γιόβιτς και Όλμος, οι οποίες αγωνίστηκαν στο Wuhan Open μετά την απόσυρση της ομάδας των Έικερι και Σου, που ήταν προγραμματισμένες να αντιμετωπίσουν την ομάδα της Ελληνίδας Σάκκαρη και της Βέκιτς από την Κροατία κατόρθωσαν να κερδίσουν το δεύτερο σετ με 6-3 και να φτάσουν στην πρόκριση για τη φάση των 16 στο tie-break.

Αν και βρέθηκαν πίσω με 9-5 μείωσαν σε 9-8 και άγγιξαν τη μεγάλη ανατροπή. Ωστόσο, στο τέταρτο match point οι Γιόβιτς και Όλμος ολοκλήρωσαν την δουλειά και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τη φάση των 16.

Η πρωταθλήτρια του τένις, Μαρία Σάκκαρη θα επιστρέψει στη δράση την ερχόμενη εβδομάδα στο τουρνουά της Οσάκα (13-19 Οκτωβρίου) και θα παραμείνει στην Ασία για να διαγωνιστεί στο 500άρι του Τόκιο (20-26 Οκτωβρίου).