Ήττα-αποκλεισμός για την Σάκκαρη στη πρεμιέρα της στην Οσάκα

Η Μαρία Σάκκαρη αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο του τουρνουά της Οσάκα, γνωρίζοντας ήττα με 2-1 σετ από την Αμερικανίδα Άσλεϊ Κρούγκερ.

Η Μαρία Σάκκαρη/Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να ξεκινήσει νικηφόρα τη νέα της προσπάθεια στην Ασία, γνωρίζοντας ήττα με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 4-6) από την Άσλεϊ Κρούγκερ στον 1ο γύρο του WTA 250 της Οσάκα.

Παρότι η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε δυνατά και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-2, η Αμερικανίδα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στα επόμενα δύο, φτάνοντας στην ανατροπή ύστερα από 2 ώρες και 22 λεπτά αγώνα.

Η Κρούγκερ πήρε έτσι την πρόκριση για τη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Νάο Χιμπίνο - Όλγκα Ντανίλοβιτς.

Για τη Σάκκαρη, το τουρνουά της Οσάκα ολοκληρώνεται πρόωρα, ωστόσο η Ελληνίδα τενίστρια θα επιστρέψει σύντομα στη δράση, με τον επόμενο και τελευταίο σταθμό της σεζόν να είναι το WTA 500 του Τόκιο.

