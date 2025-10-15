Ο Τζακ Ντρέιπερ... πιάστηκε να στέλνει μηνύματα σε πρώην σύντροφο αστέρα της Premier League

Ο Τζακ Ντρέιπερ «πιάστηκε στα πράσα» να στέλνει προκλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφο σούπερ σταρ της Premier League.

Ένα μικρό... σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, καθώς διέρρευσαν ιδιωτικά μηνύματα ανάμεσα στον κορυφαίο τενίστα Τζακ Ντρέιπερ και την πρώην σύντροφο του ποδοσφαιριστή Κάιλ Γουόκερ, Λόριν Γκούντμαν.

Η γνωστή influencer, που διατηρούσε σχέση με τον άσο της Μπέρνλ, φαίνεται πως ήρθε κοντά το τελευταίο διάστημα με τον Ντρέιπερ μέσω της αποκλειστικής εφαρμογής γνωριμιών «Raya», όπου έχουν πρόσβαση μόνο επώνυμοι και αθλητές.

Ο Άγγλος τενίστας, ο οποίος βρίσκεται σταθερά στο Top-10 της παγκόσμιας κατάταξης και θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αθλήματος, φέρεται να αντάλλασσε συχνά «πιπεράτα» μηνύματα με τη Γκούντμαν. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι δυο τους συναντήθηκαν και πέρασαν χρόνο μαζί, ενώ ένας σερβιτόρος αποκάλυψε πως «φλέρταραν έντονα σε καφέ και στη συνέχεια έφυγαν μαζί».

Μετά από εκείνη τη μέρα, ο Τζακ Ντρέιπερ και η Λόριν Γκούντμαν συνέχισαν να επικοινωνούν συχνά, με τις συνομιλίες τους να βλέπουν αργότερα το φως της δημοσιότητας χωρίς την έγκρισή τους.

Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον του Βρετανού τενίστα, «ο Τζακ της έστελνε αρκετά τολμηρά μηνύματα, προσπαθώντας να καταλάβει τι της άρεσε». Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο Ντρέιπερ είχε επισκεφθεί το σπίτι της, όπου πέρασαν χρόνο μαζί στο τζακούζι, προτού εκείνη αποφασίσει να βάλει τέλος στην επαφή τους.