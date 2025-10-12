Ο Βασερό ολοκλήρωσε το θαύμα- Πρωταθλητής στο Masters της Σαγκάης

Ο Βαλεντίν Βασερό ολοκλήρωσε ένα αθλητικό παραμύθι βγαλμένο από όνειρο, κατακτώντας το Shanghai Masters 2025 και χαρίζοντας στο τένις μία από τις πιο απίθανες ιστορίες όλων των εποχών. Ο 25χρονος Μονεγάσκος, που βρισκόταν στο Νο.204 της παγκόσμιας κατάταξης πριν από την έναρξη του τουρνουά, επικράτησε στον τελικό του ξαδέρφου του Αρτούρ Ριντερκνές με 4-6, 6-3, 6-3, και έγινε ο χαμηλότερα καταταγμένος παίκτης που κατακτά τίτλο Masters 1000 από το 1990!

Ξεκινώντας από τα προκριματικά, ο Βασερό διέλυσε κάθε προγνωστικό: ανέτρεψε δύο ματς, απέκλεισε τους Μπούμπλικ, Μάχατς, Γκρίκσποορ και Ρούνε, νίκησε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα ημιτελικά και ολοκλήρωσε την ασύλληπτη πορεία του με έναν συγκινητικό τελικό απέναντι σε μέλος της οικογένειάς του, γράφοντας έτσι το πιο απίστευτο παραμύθι του σύγχρονου τένις.

Με αυτόν τον θρίαμβο, ο Βαλεντίν Βασερό ολοκληρώνει το πιο θεαματικό άλμα της χρονιάς, καθώς από το Νο.204 θα εκτοξευθεί στο Νο.40 της παγκόσμιας κατάταξης, κατακτώντας για πρώτη φορά μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους του τένις. Μια πορεία ονειρική, που μέσα σε λίγες μέρες τον μετέτρεψε από άγνωστο «qualifier» σε πρωταθλητή Masters 1000.