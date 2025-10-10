Νέα διάκριση για τον Ραφαήλ Παγώνη, No.1 στην Ευρώπη στο Tennis Europe Junior Masters

Η Tennis Europe αποκάλυψε τη λίστα των συμμετεχόντων για το Junior Masters 2025, το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς για το ευρωπαϊκό junior τένις, που θα φιλοξενηθεί στα ιστορικά courts του Monte-Carlo Country Club από τις 22 έως τις 25 Οκτωβρίου.

Η διοργάνωση, που αποτελεί το μεγάλο φινάλε του Tennis Europe Junior Tour, συγκεντρώνει τους καλύτερους νεαρούς τενίστες και τενίστριες της χρονιάς στις κατηγορίες U14 και U16, προσφέροντας υψηλού επιπέδου αναμετρήσεις.

Στην κατηγορία U14 αγοριών, ξεχωρίζει ο Ραφαήλ Παγώνης, Νο1 στην ετήσια κατάταξη και πρωταθλητής Ευρώπης. Ο 13χρονος Έλληνας διανύει μια εντυπωσιακή σεζόν με επτά τίτλους, ανάμεσά τους το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U14, ενώ έφτασε και στον τελικό του Wimbledon Invitational. Αντίπαλοί του θα είναι μερικοί από τους κορυφαίους της γενιάς του, όπως ο Μορίτς Φράιταγκ (Αυστρία) και ο Λούις Καλίν (Γερμανία).

Το Junior Masters διεξάγεται από το 1996, με σπουδαία ονόματα όπως οι Ράφαελ Ναδάλ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Μπελίντα Μπέντσιτς να έχουν αναδειχθεί πρωταθλητές του στο παρελθόν.

Δυστυχώς, δύο νεαρές Ελληνίδες τενίστριες έχασαν οριακά την πρόκριση για τη φετινή διοργάνωση. Η Λυδία Παναγιωτίδου κατέλαβε την 9η θέση στην κατηγορία U16, μένοντας εκτός για μόλις 40 βαθμούς, ενώ η Χρυσούλα Παρασκευοπούλου ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Νο10, μόλις 20 βαθμούς πίσω από τη συμπατριώτισσά της.