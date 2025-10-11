Το νούμερο 204 απέκλεισε τον Τζόκοβιτς και έγραψε ιστορία στην Σαγκάη

Ο Βαλεντίν Βασερό (Νο.204) επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-3, 6-4 και έγινε ο παίκτης με τη χαμηλότερη κατάταξη που φτάνει ποτέ σε τελικό Masters 1000!

Ο Μονεγάσκος, που εισήλθε στο κυρίως ταμπλό ως alternate από τα προκριματικά, εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα τραυματισμού του Σέρβου και διατήρησε την ψυχραιμία του απέναντι στον τετράκις πρωταθλητή της Σαγκάης.

Την Κυριακή θα διεκδικήσει τον τίτλο κόντρα στον ξάδερφό του Αρτούρ Ριντερκνές ή τον Ντανίιλ Μεντβέντεφ.

Το ονειρικό τουρνουά του Γάλλου

Μέχρι το ταξίδι του στον τελικό, ο Βασερό χρειάστηκε να περάσει πρώτα από τα προκριματικά ώστε να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά. Μέχρι τα ημιτελικά και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, πέτυχε στην πορεία τις δύο πιο σημαντικές νίκες της καριέρας του. Στον δεύτερο γύρο απέκλεισε το νούμερο 14, Αλεξάντερ Μπούμπλικ και στα προημιτελικά το νούμερο 11, Χόλγκερ Ρούνε. Φυσικά η νίκη επί του Σέρβου θρύλου είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του, εκτός κι αν ολοκληρώσει την μαγική αυτή εβδομάδα με έναν τίτλο.