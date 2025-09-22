Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Καλλιμάρμαρο: Ο «Θρύλος» του τένις επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο (pic)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ένας από τους κορυφαίους τενίστες στην ιστορία, βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά του και επισκέφθηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο, την ώρα που ετοιμάζεται για στην συμμετοχή του στο τουρνουά ATP 250 που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο στην Αθήνα.

Ο Σέρβος αθλητής επισκέφτηκε το Παναθηναϊκό Στάδιο, γνωστό και ως Καλλιμάρμαρο, όπου τράβηξε φωτογραφίες και τις δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Λίγες (ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο» έγραψε στη δημοσίευση του ο Τζόκοβιτς.

Ο 38χρονος τενίστας, μετά την ήττα του από τον Κάρλος Αλκαράθ στον ημιτελικό του US Open, δήλωσε πως θα συνεχίσει να αγωνίζεται με σκοπό να κατακτήσει το 25ο Grand Slam της καριέρας του, ενώ επιβεβαίωσε την παρουσία του στο τουρνουά της Αθήνας. Το ATP 250 θα διεξαχθεί στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, με τη συμμετοχή του ίδιου αλλά και του Στέφανου Τσιτσιπά.