Ρομαντικές στιγμές για τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη Μύκονο με τη σύζυγο του (video)

Ο σούπερ σταρ του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, επέλεξε την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε Μύκονο, Πάρο και Τήνο. Ο φακός του Mykonos Live TV τον απαθανάτισε σε τρυφερές στιγμές με τη σύζυγό του, Γιελένα, στο κοσμικό νησί των ανέμων.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε, ο Σέρβος τενίστας εμφανίζεται στην παραλία της Ψαρρού, όπου χαλαρώνει και απολαμβάνει τη θάλασσα μαζί με τη Γιελένα. Το ζευγάρι φαίνεται ιδιαίτερα διαχυτικό, με αγκαλιές και φιλιά μέσα στο νερό, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Οι δυο τους γνωρίζονται από τα μαθητικά τους χρόνια, παντρεύτηκαν το 2014 και αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στον χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού. Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, ο Τζόκοβιτς είχε επίσης την ευκαιρία να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Τήνο.