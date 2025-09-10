Τζόκοβιτς: Η προπόνηση στο Καβούρι και το σπίτι στα νότια προάστια

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αποκλείστηκε στο US Open κι επέστρεψε στην Ελλάδα, στο νέο του σπίτι ενώ οι κάμερες τον απαθανάτισαν σε προπόνηση με τον γιο του στο Καβούρι.

Ο θρύλος του τένις φαίνεται πως έχει αρχίσει να εγκλιματίζεται στους ρυθμούς της Αθήνας, όπου και σκοπεύει να μετακομίσει μόνιμα ενώ βρήκε και court όπου προπονήθηκε με τον γιο του, Στέφαν, σε χαλαρούς ρυθμούς.

Κατά την εμφάνισή του στο Tennis Club ήταν ιδιαίτερα χαλαρός και πρόθυμος να φωτογραφηθεί και να συνομιλήσει με όσους τον προσέγγισαν, ενώ φαίνεται ότι θα είναι συχνός επισκέπτης του γηπέδου.

Η κάμερα του “fantast4hands” τον “έπιασε” σε court στο Καβούρι Αττικής, δείτε παρακάτω το βίντεο:

Μετακομίζει στην Αθήνα ο Τζόκοβιτς

Ο «Νόλε» φαίνεται να έχει βρει την μόνιμη κατοικία του στην Αθήνα όπως επίσης και το ιδιωτικό σχολείο που θα εγγραφούν τα παιδιά του. Η εμφάνιση-έκπληξη στο Kavouri Tennis Club δείχνει πως μάλλον ο τενίστας αποφάσισε να βρει σπίτι στα νότια προάστια, κοντά σε θάλασσα και γήπεδα τένις κι όχι στα βόρεια προάστια και την Κηφισιά.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι τον Νοέμβριο του 2025 θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ το 250άρι τουρνουά ATP 250 Hellenic Championships, το οποίο μεταφέρθηκε προσωρινά από το Βελιγράδι στην Αθήνα. Φυσικά η μόνιμη εγκατάσταση του Σέρβου αφήνει και σκέψεις για το μέλλον της προκείμενης διοργάνωσης στη χώρα.