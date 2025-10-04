Η πρώτη τενίστρια που αγωνίστηκε με προσθετική στήθους επέστρεψε στη δράση και είναι αγνώριστη

Σε κάθε σπόρ πρέπει να έχεις κάποια συγκεκιμένα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, αν παίζεις μπάσκετ καλό είναι να είσαι ψηλός. Αν πάλι είσαι οδηγός της Formula 1 είναι προτιμότερο να είσαι κοντός, για να χωράς με άνεση στο μονοθέσιο.

Προφανώς, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Υπήρξαν μικροκαμμωμένοι που έπαιξαν μέχρι και στο NBA, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ της φόρμουλα έχει ύψος 1,85. Δεν είναι κοντός, παρόλα αυτά χωράει μέσα στη Mercedes και πρωταγωνιστεί στα Grand Prix του κορυφαίου μηχανοκίνητου αθλήματος.

Στην ιστορία του τένις όμως δεν υπήρξε ποτέ μια τενίστρια με τεράστιο στήθος και μάλιστα τεχνητό καθώς το απέκτησε με προσθετική. Όπως είναι κατανοητό είναι πιο εύκολο να τρέχεις πάνω κάτω, να αλλάζεις κατευθύνσεις και να χτυπάς με δύναμη το μπαλάκι με τη ρακέτα χωρίς να έχεις να σηκώσεις και το… ειδικό βάρος.

Όμως έχουμε δεί αθλήτριες να ακολουθούν τον αντίθετο δρόμο, να αφαιρούν δηλαδή μέρος του στήθους τους για να ανταπεξέλθουν με μεγαλύτερη ευκολία στις απαιτήσεις του σπορ. Μία γνωστή περίπτωση ήταν αυτή της Ρουμάνας, Σιμόνα Χάλεπ. Τώρα, η Γαλλίδα συνάδελφός της, Οσεάν Ντοντάν ακολούθησε την ακριβώς αντίθεση «διαδρομή».

H Όσεαν Ντοντάν πριν το χειρουργείο...

Ένα πρόβλημα υγείας λοιπόν στο αυτί της 28χρονης, που επηρέαζε την ακοή, την οδήγησε στο χειρουργείο. Αναγκάστηκε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες. Στο στάδιο της αποθεραπείας της επέλεξε να κάνει και μία αλλαγή στο σώμα της.

«Έπρεπε να κάνω ένα μεγάλο διάλειμμα λόγω ενός τραυματισμού και αποφάσισα να χρησιμοποιήσω τον χρόνο για να κάνω κάτι που ήθελα εδώ και χρόνια. Να αυξήσω το στήθος μου», είπε η Ντοντάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο RMC Sport. «Δεν ντρέπομαι καθόλου γι’ αυτό», πρόσθεσε.

Η αλλαγή της αυτή ομολογουμένως είναι έντονη, όπως βλέπουμε και στο προφίλ της στο instagram μέσα απο τις αναρτήσεις της.

Η Όσεαν Ντοντάν μετά το χειρουργείο...

Εξήγησε επίσης, πως «όλοι μου έλεγαν ότι θα ήταν αδύνατο να παίξω αν τα μεγάλωνα σαν να ήταν καρπούζια. Μίλησα πολύ με τον χειρουργό μου και με διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Μου έδωσε κάποιες οδηγίες και μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά».

Η Οσεάν Ντοντάν είναι αυτή τη στιγμή είναι το Νο.363 της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ στο πικ της καριέρας της είχε φθάσει στο Νο.46. Είχε να αγωνιστεί απο τον Δεκέμβριο όμως πλέον επέστρεψε στο τουρνουά και είναι αντιλαμβάνεται πως «έχω ήδη βεβαιωθεί ότι δεν έκανα λάθος. Μπορώ να παίξω κανονικά».